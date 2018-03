Todo listo para la cena más glamorosa en el mundo: Dîner en Blanc

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

Scroll for more content...

(CNN Español) - Si te invitaran a cenar a un lugar que no sabes cuál es, al que te piden llevar tu cena e ir vestido completamente de blanco ¿asistirías? Conocido en el mundo entero como Dîner en Blanc, el 2018 marca su aniversario número 30 de creación en la "Ciudad Luz", París.

El objetivo principal de este evento, es salir de la cotidianidad de la ciudad, con el objetivo de gozar la vida y no dar por perdida la capacidad de asombro, y simplemente, dejarte llevar y que la noche te sorprenda.

Este pícnic nocturno secreto se ha convertido en el más famoso del mundo. Ciudades como París, Amsterdam, Buenos Aires, Milán, Chicago, Nueva York, Sydney, Kuala Lumpur, Cartagena y Río de Janeiro, entre otras, han sido sedes de la unión de personas que, por una noche en sus vidas, conviven con ciertas características en común: la elegancia del color blanco, el cenar al aire libre y lo chic de la producción del evento.

La primera cita de este año, será en la Ciudad de México, que recibirá a 3.000 personas el próximo 22 de marzo. Lugares como el Hipódromo de las Américas, la Plaza Tolsá y El Cárcamo de Dolores, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, con murales de Diego Rivera, han sido testigos de uno de los acontecimientos sociales más importantes de la ciudad.

Foto oficial de la cuarta edición de Dîner en Blanc-Mexico City #Dînerenblancmx

A post shared by Dîner en Blanc México (@dinerenblancmx) on Dec 10, 2015 at 11:17am PST

¿Cómo y en dónde surgió este evento?

En 1988, para ser exactos, François Pasquier invitó a cenar a sus mejores y más cercanos amigos tras haber regresado a París, en lo que llamó Dîner en Blanc. Cada amigo podía llevar a otro amigo, el único requisito, era que todos fueran vestidos de blanco, en un lugar secreto para ellos: el Bosque de Boulogne. 30 años después, más de 100 ciudades alrededor del mundo han sido testigo de este glamoroso evento.

Características de la cena:

Antes que nada y dependiendo de tu país y ciudad, tienes que inscribirte y esperar a recibir una confirmación de que fuiste aceptado y te dirán lugar y hora en la que debes estar para tomar un autobús que te llevará a la sede secreta.

Tienes que llevar una canasta con tu cena, vajilla blanca, cubiertos y copas de vidrio —no se permiten artículos desechables— y además el código de vestimenta es riguroso blanco elegante (es el requisito principal). Debes tomar en cuenta que en esta velada las únicas bebidas permitidas son la champaña Möet & Chandon y Apothic Wine para mantener los valores únicos del evento.

Lo mejor de la noche, es el momento en que todos los invitados encienden luces de bengala, lo cual indica que la pista de baile se abre para bailar por un par de horas, ya que al finalizar esta cena, todos los invitados, son regresados al sitio en donde fueron citados.

Si ya no alcanzaste espacio para Dîner en Blanc México 2018, puedes seguirlos en Facebook y ver en tiempo real todo lo acontecido la noche del 22 de marzo.

Si tienes equipo con sistema operativo iOS, te invitamos a que nos descargues y te suscribas a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c o si tienes dispositivos Android, lo hagas aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.