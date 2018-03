El actor Hugh Jackman está llevando el café de Colombia al mundo y apoyando a los caficultores

(CNN Español) - El actor Hugh Jackman, más conocido por su papel como Wolverine en la saga de The X Men, le hizo una promesa a un amigo hace años. Esa promesa lo llevó a crear la compañía The Laughing Man Company, a buscar el mejor café del mundo y a conocer el corazón de la zona cafetera en Huila, en el sur de Colombia.

Ahora el café que produce su compañía es vendido en dos locales en Nueva York y comercializado en todo Estados Unidos. La empresa tiene una fundación que destina recursos para apoyas a las comunidades cafeteras invirtiendo en programas de salud, desarrollo y más para cultivadores y sus familias.

Jackman lanzó un comercial que muestra la labor de su fundación y paisajes cafeteros colombianos.

"Cuando inicié The Laughing Man Company solo quería cumplir la promesa que le hice a mi amigo Dukale. Nunca, ni en mis sueños más salvaje, pensé que iba a lanzar nuestro comercial hoy o que Laughing Man ahora estaría disponible en pods reciclables en todo Estados Unidos y en línea. Cada persona tiene el poder de marcar la diferencia. Puede ser tan simple como apoyar productos como estos que suman a una causa, tienen certificación de comercio justo y tienen una misión de hacer del mundo un lugar mejor. Gracias por tomarse el tiempo", compartió el actor.

En el video se le ve a bordo de un jeep recorriendo cafetales y cultivadores y sus familias cantan.

When I started @laughingmancoffee I just wanted to keep the promise I made to my friend, Dukale. Never, in my wildest dreams, did I think I'd be premiering our new commercial today or that Laughing Man is now available in recyclable pods sold all around the U.S. and online. Every person has the power to make a difference. It can be as simple as supporting products like this which also give back, are Fair Trade Certified and have a mission to make the world a better place. Thanks for taking the time. HJ

Según la página de la empresa, Jackman conoció a Dukale, un etíope cultivador de café, y decidió apoyar a familias como la suya en el mundo. De hecho, el actor lanzó un documental en 2015, llamado 'El sueño de Dukale', en el que cuenta la historia de este cafetero.

Actualmente la compañía está invirtiendo en mejoras de vivienda para familias cafeteras de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral) y becas para los jóvenes.

Serán 40 becas universitarias y se invertirá en 100 viviendas mejorando pisos, tuberías, pintura, reparando paredes y más.

Black Friday Sale is here!! Come by the café for some fun specials: Baked Pumpkin & Harvest Bourbon Craft + Foster Candles 50% off • 12oz bag of Home Blend for only $10 • Sweatshirts & T-shirts $15 off

El comercial y la iniciativa de Jackman han recibido elogios en Colombia:

