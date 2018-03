Republicanos de la Cámara dicen que no hay evidencia de colusión con Rusia (pero la inteligencia de EE.UU. dice lo opuesto)

(CNN) - Los republicanos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara llegaron el lunes a la conclusión opuesta de la comunidad de inteligencia que supervisan, anunciando que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no estaba tratando de ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones de 2016.

Los republicanos también dijeron que no encontraron evidencia de que la campaña de Trump se confabulara con Rusia y que están cerrando su investigación tras un año.

Su punto de vista, que se alinea perfectamente con la opinión de Trump sobre la intromisión electoral, se encontrará con un fuerte desacuerdo con los demócratas y aumentar las tensiones partidistas en una comisión que ha sido asediada por el partidismo a lo largo de su investigación sobre Rusia.

El representante Mike Conaway, el republicano de Texas que lidera en la investigación de Rusia, dijo el lunes que la comisión había concluido sus entrevistas para la investigación de Rusia, y que el equipo republicano había preparado un borrador de 150 páginas que los demócratas revisarán el martes por la mañana.

"No encontramos evidencia de colusión, y entonces concluimos que hubo tal vez algún mal juicio, reuniones inapropiadas", dijo Conaway. "No encontramos ninguna evidencia de colusión de algo que las personas estuvieran haciendo en realidad, aparte de aceptar una reunión que no deberían haber aceptado o estar inadvertidamente en el mismo edificio".

Los demócratas dicen que todavía hay decenas de testigos que la comisión debería convocar y argumentan que los republicanos no han utilizado las citaciones a interrogatorio para obtener documentos y requieren que los testigos respondan las preguntas centrales de la investigación.