Elon Musk quiere innovar en el transporte público con vehículos de alta velocidad que transiten por túneles

(CNNMoney) — ¿Recuerdas el plan de Elon Musk para excavar una red masiva de túneles para ir al trabajo bajo Los Ángeles? La empresa The Boring Company, del multimillonario empresario, publicó el año pasado un video conceptual que mostraba automóviles que entraban dentro de túneles y se precipitaban a su destino a 209 kilómetros por hora.

Ahora, ese plan parece estar atravesando por un gran cambio de imagen.

Musk tuiteó el viernes para decir que los túneles que The Boring Company está excavando no permitirán —al menos en principio— que los coches viajen por ellos. Estarán centrados en el transporte público.

“Es una cuestión de gentileza y equidad. Si alguien no pueden comprar un coche, debería ir primero”, escribió. Así que los túneles “priorizarán a peatones y ciclistas sobre los coches”.

Al describir el vehículo, Musk escribió: “Supongo que se podría decir que es un bus subterráneo eléctrico autónomo que alcanza los 240 kilómetros por hora y que cambia automáticamente entre túneles y ascensores”.

La red de transporte de Los Ángeles, que Musk llamó “sistema de circuito urbano”, incluiría miles de estaciones pequeñas alrededor de la ciudad, dijo en un tuit. Las estaciones “te llevarán muy cerca de tu destino y se mezclarán perfectamente con el espíritu efe la ciudad, en lugar de un pequeño número de grandes estaciones como las de metro”, escribió.

Musk no ofreció ningún calendario para la construcción del proyecto propuesto.

La filosofía de ‘gente antes que coches’ aparentemente también se aplicará al plan de la compañía de construir un hyperloop en la costa este. El cual es un tren de alta velocidad que puede transportar a las personas durante largas distancias a través de un tubo de sellado en vacío.

El pasado julio Musk dijo en un tuit que había recibido “aprobación verbal [del Gobierno]” para ese proyecto, aunque informes de CNN encontraron que la compañía aún necesitaba gran cantidad de permisos y aprobaciones antes de que la construcción pudiera empezar.

No está claro como el proyecto del hyperloop se vería afectado por el cambio de planes de Musk en el ámbito urbano.

De hecho, hay mucho sobre The Boring Company que no está claro. Los anuncios más importantes de la compañía son escasos y los pocos detalles que han publicado casi siempre provienen de las cuentas de Musk en redes sociales.

La compañía sí compró una máquina perforadora de túneles. Destrozó la tierra bajo un terreno propiedad de la compañía de cohetes de Musk, SpaceX, en el suburbio de Los Angeles de Hawthrone. Musk en alguna ocasión publicó fotos en Instagram de su progreso el año pasado.

The Boring Company, aún así, no es una prioridad para Musk, que también dirige la compañía de fabricación de coches eléctricos Tesla.

“Es quizá el 2% o el 3” de mi tiempo”, dijo Musk el pasado abril. “Está compuesta básicamente de becarios y gente que trabaja a tiempo parcial”.