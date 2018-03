Muere el diseñador Hubert de Givenchy a los 91 años

(CNN) - El diseñador de moda Hubert de Givenchy ha muerto, comunicó este lunes la Casa de Givenchy en su cuenta de Twitter.

Scroll for more content...

The House of Givenchy is sad to report the passing of its founder Hubert de Givenchy, a major personality of the world of French Haute Couture and a gentleman who symbolized Parisian chic and elegance for more than half a century. He will be greatly missed. pic.twitter.com/xapm0zSwDy

— GIVENCHY (@givenchy) March 12, 2018

"La Casa de Givenchy lamenta informar el fallecimiento de su fundador, Hubert de Givenchy, una personalidad importante del mundo de la alta costura francesa y un caballero que simbolizó la elegancia y la elegancia de París durante más de medio siglo. Lo extrañaremos mucho".

Givenchy tenía 91.

De Saskya Vandoorne, CNN Paris