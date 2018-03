Toys 'R' Us podría cerrar la semana que viene: malas noticias para Lego y Barbie

(CNNMoney) - Toys "R" Us, la cadena de venta de juguetes en bancarrota, podría cerrar todas sus tiendas en Estados Unidos la próxima semana, de acuerdo a varios informes.

Se trata de una noticia terrible para las dos mayores compañías de juguetes que cotizan en bolsa. Los inversores se preparan para lo peor. Las acciones de Hasbro cayeron un 3,5% el viernes por la mañana, mientras que Mattel cayó un 7%.

La compañía de juguetes más pequeña Jakks Pacific también cayó casi un 5%. El canadiense Spin Master, propietario de la popular línea de juguetes Hatchimals, también bajó un 3% en la Bolsa de Toronto.

El gigante de juguetes europeo Lego tampoco se escapa. El fabricante de ladrillos plásticos reportó su primera caída en ventas en trece años a principios de esta semana. Así que estos son tiempos claramente difíciles para los fabricantes de juguetes.

Frontis de una de las tiendas de Toys "R" Us.

Un vocero de Toys "R" Us se negó a comentar sobre el proceso de liquidación.

Toys "R" Us ingresó recientemente a la liquidación en Reino Unido, allanando el camino para que sus tiendas ahí cierren sus puertas. Y el posible cierre de Toys "R" Us en Estados Unidos sería un golpe particularmente grande para Hasbro y Mattel.

De acuerdo con las recientes presentaciones regulatorias de ambas compañías, Toys "R" Us representó casi el 10% de las ventas totales de ambas compañías.

Toys "R" Us es la última megatienda dedicada a los juguetes. Sin él, los fabricantes de este sector tendrán dificultades para promocionar cualquier producto que no esté entre los más populares.

La muerte de un cliente importante como Toys "R" Us es lo último que Mattel y Hasbro necesitan hoy en día.

Las ventas totales de Mattel durante el cuarto trimestre (es decir, incluyendo Navidad) cayeron un 12% en comparación con el año anterior, lideradas por las grandes caídas de las marcas Mega Bloks de Fisher-Price, American Girl y Lego.

Hasbro informó una baja en las ventas durante el cuarto trimestre, pese a que el propietario de Nerf and My Little Pony ahora posee casi todas las licencias vinculadas a películas de Disney y sus otros estudios: Pixar, Marvel y Lucasfilm.

Hasbro informó que las ventas de productos de Star Wars cayeron en el cuarto trimestre, al igual que las ventas de juguetes Disney Frozen.

La caída en la industria de los juguetes se explica, en parte, al aumento de los videojuegos y otros juguetes de alta tecnología que los niños prefieren cada vez más, en lugar de muñecos de acción, muñecas y juegos de mesa.

Pero la dinámica cambiante en el comercio minorista tampoco ayuda. El predominio de Amazon ha apretado a muchas compañías de productos de consumo, ya que ha realizado un implacable esfuerzo por bajar los precios.

Las recientes dificultades en Walmart y Target también perjudican a Hasbro y Mattel.

Walmart es el mayor cliente de Mattel y Hasbro, y representa aproximadamente el 20% de las ventas totales de ambos fabricante de juguetes. Asimimso, Mattel y Hasbro obtienen casi el 10% de sus ingresos de Target.

Entonces, ¿qué sigue para Mattel y Hasbro? Los inversores aún esperan que la nueva directora ejecutiva de Mattel, Margo Georgiadis, exejecutiva de Google, pueda llevar a la compañía a un mayor enfoque en los juguetes interactivos.

Sin embargo, puede que el tiempo se esté acabando, y ha habido frecuentes rumores de que Hasbro puede comprar Mattel.

Los inversores han soñado con una posible fusión desde noviembre, luego de que The Wall Street Journal informara que Hasbro iba a presentar una oferta. Reuters luego informó que Mattel rechazó la propuesta de Hasbro.

Los rumores de una adquisición volvieron a fines de enero. En ese entonces, un vocero de Mattel le dijo a CNNMoney que la compañía no comentaría sobre esa nueva especulación. Hasbro no respondió a la consulta de CNNMoney.

Sin embargo, mientras ambas compañías continúen en problemas luchando seguirán los rumores de una fusión.

