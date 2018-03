Legisladora de la Florida insulta a activistas de Parkland: "Los adultos son los que hacen las leyes"

(CNN) - La representante del estado de Florida, Elizabeth Porter, planteó algunos problemas en la cámara estatal esta semana cuando pronunció un rabioso discurso. En él criticaba a los sobrevivientes de Parkland que lideran el movimiento #NeverAgain.

"Nos han dicho que debemos escuchar a los niños y hacer lo que preguntan los niños. ¿Hay niños en este lugar? ¿Hay niños haciendo leyes?", dijo este martes la legisladora republicana durante un debate de la Cámara de Representantes sobre la legislación estatal de control de armas.

"¿Dejamos que los niños nos digan que debemos aprobar una ley que diga 'No hay tarea'? O '¿Terminas la escuela secundaria a la edad de 12 años' solo porque lo quieren así?", siguió preguntando Porter.

"Los adultos hacen las leyes porque tenemos la edad, tenemos la sabiduría y tenemos la experiencia para hacer estas leyes", dijo Porter. Tenemos que hacer leyes con nuestras cabezas y no con nuestras emociones. Porque las emociones nos llevarán por mal camino, nuestro sentido común y nuestro raciocinio no lo harán", agregó.

La representante por Florida, Elizabeth Porter, criticó el rol de los sobrevivientes de la matanza de Parkland. (Créditos: AP/Mark Wallheiser)

Los comentarios no fueron bien recibidos entre varios destacados activistas del control de armas, que los consideraron degradantes, minimizantes, y en el caso del líder de NeverAgain, Cameron Kasky, "divertidos".

"Mientras la NRA (Asociación Nacional del Rifle) siga girando grandes cheques, somos solo un montón de mocosos", dijo en un tuit posterior.

As long as the NRA keeps writing them big checks, we’re just a bunch of whiny brats. #NeverAgain #MarchForOurLives https://t.co/vsjeEl0U85

— Cameron Kasky (@cameron_kasky) March 9, 2018

Según VoteSmart.org, Porter recibió una calificación del 100% de la NRA en 2017. La calificación tiene en cuenta su historial de votación y defensa pública de la NRA.

El día después del discurso de Porter, el Senado de Florida aprobó un proyecto de ley de control de armas que propone aumentar la edad para comprar armas, agregar provisiones de salud mental y posiblemente armar al personal de la escuela.