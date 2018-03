Nace Ciro, el tercer hijo de Lionel Messi

(CNN Español) - Con una tierna foto en su cuenta de Instagram, Lionel Messi anunció el nacimiento de su hijo Ciro.

"Bienvenido, Ciro!!! Gracias a Dios todo salió perfecto. La mamá y él están muy bien. Estamos súper felices", compartió la estrella argentina del Barcelona junto a una foto en blanco y negro de la mano de un bebé y la de un adulto.

Es el tercer hijo de Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, con quien se casó en junio de 2017.

La imagen ya tiene más de 2,7 millones de 'me gusta' y ha recibido miles de mensajes de felicitación.

El Barcelona anunció que Messi no jugará este sábado contra el Málaga y que en su reemplazo el colombiano Yerry Mina estará en el encuentro.

Ciro se suma a Thiago y a Mateo.