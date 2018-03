La NRA demanda a la Florida para bloquear la nueva ley sobre armas

(CNN) - La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (NRA, por sus siglas en inglés) está demandando al estado de la Florida después de que el gobernador Rick Scott firmara el proyecto de ley 7026 del Senado el viernes, la primera legislación de control de armas promulgada en el estado después de la masacre de la escuela Parkland el 14 de febrero.

"Este proyecto de ley castiga a los dueños de armas respetuosos de la ley por los actos criminales de un individuo trastornado", dijo el director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la NRA, Chris W. Cox.

"Asegurar nuestras escuelas y proteger los derechos constitucionales de los estadounidenses no son mutuamente excluyentes".

Diecisiete personas murieron en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas cuando un hombre de 19 años con un rifle semiautomático estilo militar abrió fuego.

La nueva ley de la Florida aumenta la edad mínima para comprar armas de fuego a 21 años (estaba en 18), prohíbe la venta o posesión de aceleradores de disparos, les otorga a las fuerzas del orden mayor poder para apoderarse de armas y municiones de aquellos que se consideran mentalmente incapaces, y proporciona fondos adicionales para agentes armados en escuelas.

MIRA: ¿Qué es la NRA y por qué es tan poderosa en Estados Unidos?

Una parte controvertida de la nueva ley se conoce como el Programa Entrenador Aaron Feis, que arma a algunos maestros si el departamento escolar local y el departamento del sheriff local están de acuerdo. La provisión de 67 millones de dólares lleva el nombre del entrenador que protegió a los estudiantes con su propio cuerpo y murió en el tiroteo del mes pasado.

La demanda, presentada en el Distrito Norte de la Florida, dice que la nueva ley viola las enmiendas Segunda y Decimocuarta de la Constitución de EE.UU.

La NRA argumenta que las personas que tienen 18 años son consideradas adultas "para casi todos los propósitos y sin duda a los efectos del ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales".

La organización también sostiene que la ley federal ya impide que muchos estadounidenses de 21 años o menos compren ciertos tipos de armas. La ley de la Florida amplía inconstitucionalmente esos límites, dice la NRA.

La secretaria de Justicia de la Florida, Pam Bondi, quien es nombrada en la demanda como parte acusada, dijo que estaba orgullosa de la ley.

"Este proyecto de ley no es perfecto, y lamentablemente no traerá de vuelta las 17 vidas perdidas en el horrible tiroteo escolar, pero la seguridad de nuestros niños no es un problema político, es simplemente lo correcto", dijo.

Bondi también elogió a los estudiantes de Stoneman Douglas, muchos de los cuales han pedido leyes de armas más estrictas.

Varios estudiantes enviaron mensajes de texto a Dianne Gallagher de CNN con su entusiasmo por la firma de las medidas de Scott.

"¡Estamos felices y listos para seguir trabajando!", escribió el joven Connor Dietrich.

"Tenemos mucho más planeado. Esto es solo el comienzo", dijo Tyra Hemans.

Una declaración de la NRA emitida después de que el gobernador firmara la nueva ley dice que la organización apoya una mayor seguridad escolar, arreglando lo llama un sistema de "salud mental roto" y manteniendo las armas lejos de las personas con enfermedades mentales.

"Evitar que un joven responsable de 20 años compre la mejor herramienta para la autodefensa no detendrá la intención criminal desquiciada de cometer un delito", dijo la NRA.