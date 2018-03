Las mujeres que hacen y ven cine

Hollywood (CNN Español) – En el pasado —y con justa razón— las actrices se han quejado de que Hollywood solo les ofrece proyectos donde su papel es meramente ornamental y para servir como interés romántico del protagonista masculino. Y ni qué hablar de los papeles para mujeres mayores de 40 años. Aún más escasos y de participación muy relegada.

Sin embargo, si recordamos los títulos de algunas de las producciones audiovisuales más destacadas durante la recién concluida temporada de premiaciones, encontramos que allí la mujer se destacó frente o detrás de cámaras. Por ejemplo, en The Shape of Water es una mujer quien decide la trama y destino de su contraparte masculina. En Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, una madre hace justicia con sus propias manos. Igual determinación demostraron las protagonistas de Lady Bird, Wonder Woman, I, Tonya, “Big Little Lies” y Una Mujer Fantástica. Suponiendo que esto no es una tendencia pasajera, el futuro para la mujer en esta industria luce mucho más prometedor.

En lo que tiene que ver con la asistencia al cine, la mujer también representa un grupo igualmente importante al masculino que dicta lo que debe proyectarse en pantalla. Una encuesta realizada por el portal de venta de boletos Fandango encontró que —a diferencia de la creencia popular— las mujeres prefieren películas de acción por encima de las comedias románticas. Quisiera ver en estos momentos la reacción a tal descubrimiento en el rostro de los ejecutivos heterosexuales de raza blanca que dominan la industria.

La muestra incluyó a más de 3.000 mujeres, según reporta el diario Variety, entre las edades de 18 a 52 años. La mayoría prefiere no solo películas de acción sino de ciencia ficción, drama y comedia, por encima de géneros como el romántico, el familiar o las cintas animadas o de temática fantástica.

Otro dato interesante, según la encuesta de Fandango, es el hecho de que cuando se trata de elegir qué película ver, las mujeres representan el 85% de ese poder de decisión entre amigos y familiares. En el caso de una película de acción y aventuras como Jumanji: Welcome to the Jungle, fueron mujeres las que compraron el 56 % de los boletos en la taquilla. Un 57 % también declaró que prefiere ver historias donde la mujer sea protagonista y que estas sean contadas por directoras y guionistas.

En la era del movimiento Time’s Up, pareciera que también ha llegado el momento de que la mujer se apropie de ese 50% de influencia en lo que se cuenta y cómo se cuenta en la pantalla