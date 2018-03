La segunda gran tormenta en Estados Unidos en una semana deja cientos de miles de personas sin electricidad

(CNN) — Cientos de miles de casas en el noreste de Estados Unidos están sin electricidad este jueves, un día después del paso de la segunda gran tormenta por la región, que azotó la zona con fuertes nevadas y vientos, derribó cables eléctricos y dejó las carreteras en malas condiciones.

Scroll for more content...

La tormenta del noreste puede dejar aún más centímetros de nieve en Massachusetts y el norte de Nueva Inglaterra durante el jueves. Pero la mayor parte de la tormenta pasó el miércoles, dejando alrededor de 900.000 clientes sin electricidad en la Costa Este desde Virginia a Maine.

LEE: Otra gran tormenta golpeará el noreste de Estados Unidos esta semana

Con todo, la tormenta fue menos severa que la ‘bomba ciclónica’ del fin de semana pasado, que dejó al menos seis muertos.

La tormenta del noreste dejó importantes nevadas el miércoles, especialmente en Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra.

Algunas escuelas cerraron en áreas como Hartford, Connecticut, y Boston. Asimismo, funcionarios de transportes pidieron a la gente limitar su conducción para poder limpiar las carreteras.

Esto se sumó a que cerca de 400.000 clientes seguían sin electricidad después de la ‘bomba ciclónica’ del pasado fin de semana.

MIRA: Bomba ciclónica pone al descubierto un naufragio

Continuará la nieve en Nueva Inglaterra

La mayor parte de la tormenta ya ha pasado por el noreste. Aún así, Nueva Inglaterra “aún sufriría los efectos del viento y la nieve durante el jueves”, explicó el meteorólogo de CNN Michael Guy.

También preocupan las inundaciones costeras, con avisos en el este de Massachusetts, según el Servicio Meteorológico Nacional.

[5a] Maps not the greatest and should only be used as approximation, we could really use some more reports to fill in the data gaps that'll help with the contouring. For now, just a general, broad idea of outcomes. Full listing: https://t.co/Dtrvxrgt3G … pic.twitter.com/G12afVLr74

— NWS Boston (@NWSBoston) March 8, 2018

Los estados más afectados

Vientos y nieve derribaron un montón de cables de alta tensión, acumulándose en las intercepciones con los que quedaban del pasado fin de semana.

Now it’s dumping – spot on with your forecast guys @epawa @nynjpaweather #winter #snowday #quinn #lehighvalley #snowmageddon #breadandmilk

A post shared by Phil E (@fallentower) on Mar 7, 2018 at 8:41am PST

En Pensilvania, el gobernador Tom Wolf declaró estado de emergencia en algunos condados. Algunas comunidades de Filadelfia, como Rosemont y Wrightstown Township, registraron más de un pie de nieve, lo que equivale a 30 centímetros.

Tormenta de nieve en Virginia Occidental (Crédito:AP Photo/Julio Cortez)

Nueva Jersey fue uno de los estados más golpeados, con nieve que llegó a las 14 pulgadas.

En Nueva York, Sloatsburg encabezó la lista de la mayoría de las nevadas de la noche del miércoles, llegando a acumular 66 centímetros en 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional. El Gobernador desplegó a 400 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar en la recuperación tras la tormenta.

MIRA: Caen más de 40 centímetros de nieve en Moscú en tan solo un día

New Yorkers battling the elements as #NorEaster2018 hits Lower Manhattan. 5:18pm. #cnnweather #cnnireport #ny1pic #abc7ny #nbc4ny #noreaster pic.twitter.com/VjiuTJqo5D

— Ben Von Klemperer (@VKtrue) March 7, 2018

Los efectos en los transportes

Por otro lado, más de 470 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Nueva Jersey, Nueva York, Boston y Filadelfia hasta este jueves por la mañana, según FlightAware.

Amtrak suspendió o redujo la frecuencia de sus trenes en algunas áreas, como los viajes entre Penn Station (Nueva York) y Boston.

¿Viene otra gran tormenta?

Esta tormenta comienza a disiparse, pero los meteorólogos empiezan a mirar por señales que indiquen si pudiera haber otra al acecho.

As people recover from back to back nor'easters, some forecast models hint at another storm early next week.

Keep up-to-date here: https://t.co/EHm8l881kZ pic.twitter.com/9Gqx80u2RU

— CNN Weather Center (@CNNweather) March 8, 2018

Un modelo de pronóstico de Estados Unidos muestra que hay otra tormenta que podría desarrollarse a principio de la próxima semana, lo que podría generar más nieve y fuertes vientos en la costa este.

Sin embargo, un modelo europeo apunta a que el sistema se mueve más allá sobre el Atlántico, por lo que no tendría impacto en el noreste de Estados Unidos.