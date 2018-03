Legisladores de la Florida aprueban el proyecto de ley sobre la seguridad en las escuelas

(CNN) - La Cámara de Representantes estatal de la Florida aprobó el miércoles una legislación que impondría nuevas restricciones a las ventas de armas de fuego y permitiría a algunos maestros y personal llevar armas de fuego a las escuelas.

Scroll for more content...

La Ley de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas fue impulsada por el tiroteo del 14 de febrero en Parkland, Florida. La ley, que fue aprobada con una votación 67-50, ahora va al gobernador Rick Scott, quien tiene 15 días para firmarla.

SB 7026 was just passed in the Florida house floor. pic.twitter.com/JckcNXmTYi

— Carolyn Sung (@CarolynSungCNN) March 7, 2018

Antes el miércoles, Scott expresó sus reservas sobre la provisión para armar al personal de las escuelas. Scott prometió revisar el proyecto de ley "línea por línea" antes de firmarlo.

MIRA: Imputan de 34 cargos al atacante de Parkland, Nikolas Cruz, incluyendo asesinato premeditado

"El grupo con el que voy a hablar, los grupos que más me importan en este momento porque los afectó tanto, son las familias", dijo Scott.

Hablando en nombre de las 17 familias que perdieron a sus seres queridos en el tiroteo, Andrew Pollack, cuya hija fue asesinada, instó a Scott a firmar el proyecto de ley.

"Estamos unidos para pedirle que firme este histórico proyecto de ley", dijo tras la aprobación de la ley.

"Agradecemos a la Cámara de Representantes y al Senado por votar a favor de proteger a nuestros niños, pero se necesita hacer más y es importante que el país se una de la misma manera en que las 17 familias se unieron para apoyar este proyecto de ley".