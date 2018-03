Los cinco momentos más difíciles en la carrera de Cristina Fernández de Kirchner

(CNN Español) – Los líos judiciales de la senadora y expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner siguen enredándose. Este lunes, la justicia del país decidió llevarla a juicio oral por el supuesto encubrimiento del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 personas muertas, y cuya investigación lideró el fiscal fallecido Alberto Nisman –quien apareció muerto en 2015 con un disparo en la cabeza, en hechos que también son motivo de indagación–.

De hecho, dos fuentes de la Cámara Federal de Buenos Aires le informaron a CNN que la justicia planea unir en un solo proceso los casos de la AMIA y la muerte de Nisman. Y, en este sentido agregan las fuentes, Cristina Fernández podría ser llamada a declarar en esta causa unificada como testigo o como implicada. La expresidenta ha negado cualquier participación en los dos hechos y sostiene que el proceso de la mutual judía se trata de una "persecución política".

Pero este no ha sido el único momento complicado en la carrera de Fernández, quien gobernó el país entre 2007 y 2015. Este es el resumen de los cinco peores episodios que ha atravesado en su carrera política.

1. Casi 10 años del conflicto con el campo durante su presidencia…

La relación que Fernández de Kirchner mantuvo con el campo mientras gobernó fue un tema controversial. El 12 de marzo de 2008, enfrentó un paro agropecuario contra el aumento de impuestos a los principales cultivos del país, que se extendió durante 127 días. Las manifestaciones incluyeron desde bloqueos a rutas, negativa a comercializar granos, intentos de desabastecimiento, quema de pastizales y cacerolazos. La agencia de noticias argentina Télam reportó el hecho como el primer intento destituyente que enfrentó la entonces mandataria.

Un día antes de que empezara la huelga, el ministro de Economía del momento, Martín Lousteau, anunció que habría retenciones móviles en las exportaciones de soja, maíz y trigo. Ese fue el motivo del conflicto que se desató después, pues las negociaciones posteriores fracasaron y cuando la resolución de la medida llegó al Congreso, el Senado la rechazó luego de que el propio vicepresidente Julio Cobos votara en contra cuando hubo un empate.

2. La muerte de Néstor Kirchner

Un repentino ataque al corazón segó la vida del expresidente argentino y esposo de Fernández, Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010. En ese momento, vestida completamente de negro, la exmandataria expresó en cadena nacional: “Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Es la pérdida de quien ha sido mi compañero durante 35 años. Compañero de vida, de lucha, de ideales. Una parte mía se fue con él, está en Río Gallegos”. Durante más de un año, Fernández de Kirchner se vestiría de negro y tras los masivos funerales decidió competir por un nuevo mandato: en 2011 fue reelegida.

3. La disputa con Clarín por la ley de medios

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o ley de medios como se le conoció, fue promulgada por el gobierno de Cristina Fernández y le costó una dura batalla con el Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático del país. El 27 de agosto de 2009, la entonces presidente envió al Congreso el proyecto de ley, asegurando que no era una medida de su gobierno ni de su partido, ni de su partido, sino de todo el país porque era para “el control de lo que significa el derecho al acceso a la información pública y a la libertad de prensa”, al permitir “la pluralidad”. El objetivo de la norma era acabar con los grandes grupos de medios.

El 26 de octubre de 2009, el Grupo Clarín presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la justicia contra dos artículos de la medida. Y dos meses después, en diciembre, un juez dictó una medida cautelar a favor del conglomerado para evitar la aplicación de la ley. El gobierno apeló la decisión y la siguiente instancia confirmó la medida para un solo artículo. Pero ahí solo empezó la pelea, tras varias decisiones que daban ciertos plazos para que los grupos de medios, incluido Clarín, se ajustaran a la medida, el caso llegó a la Corte Suprema, donde se decidió definitivamente. Tras un proceso que duró años, el alto tribunal declaró en 2013 que los artículos y la ley cumplían con la Constitución, por lo tanto entraba en vigencia.

4. La muerte del fiscal Alberto Nisman

Alberto Nisman era el fiscal que estaba detrás de la investigación por el supuesto encubrimiento al atentado con bombas contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Hasta que el 18 de enero de 2015 –cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios funcionarios del Gobierno por esos hechos– apareció muerto en el baño de su casa en Buenos Aires, con un disparo en la cabeza. Todos los funcionarios han negado las acusaciones de Nisman.

La justicia aún está tratando de esclarecer los hechos que rodearon lo que, según declaró un juez en diciembre pasado, se trató de un asesinato. Aunque inicialmente se consideró un suicidio, las las pruebas no encontraron residuos de pólvora en las manos de Nisman ni rastros de sangre en sus brazos que sugirieran que la herida de bala fuera autoinfligida, escribió el juez en el fallo.

Sobre los señalamientos de que haya tenido algo que ver con la muerte de Nisman, Fernández de Kirchner los ha negado y los ha calificado de ser “un disparate”. “Es una acusación sin fundamento. Nosotros en realidad no teníamos ningún motivo, se desencadenó en una vorágine impresionante", dijo en una entrevista en septiembre de 2017.

5. Las otras causas que investiga la justicia

En el atentado de la AMIA, el juez federal Claudio Bonadío ya procesó a Fernández y pidió su desafuero el pasado 7 de diciembre, para poder detenerla, pues su condición de senadora impide que pueda ser arrestada.

Pero la expresidenta también enfrenta cargos formales en otras tres investigaciones. La primera es por asociación ilícita, lavado de activos y admisión de dádivas en la causa Los Sauces –propiedad de la expresidenta y su familia–, donde también serán procesados sus hijos Florencia y Máximo Kirchner. La justicia indaga si a través del alquiler de inmuebles que realizaba la sociedad Los Sauces, la familia Kirchner recibió pagos por el otorgamiento indebido de obras públicas, licencias para el juego y explotación de áreas petroleras a dos empresarios.

El pasado 30 de noviembre, la Cámara Federal confirmó su procesamiento. De hecho, en abril 2017, el juez del caso Claudio Bonadío presentó cargos contra todos ellos y 15 personas más. En ese momento, se les prohibió salir del país y se les impusieron embargos millonarios, que la Cámara Federal confirmó en su último fallo. Tanto la expresidenta como el resto de los acusados se han declarado inocentes. Fernández de Kirchner insiste en que todas las causas que tramitan en su contra son parte de una persecución política.

Este procesamiento se suma a los cargos formales que enfrenta en las causas de dólar futuro, relacionada con la venta de divisas por parte del estado y por la que irá a juicio en los próximos meses, y por el supuesto direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a un empresario. Además, en la investigación de la causa Hotesur, en la que aún la exmandataria no tiene cargos formales, se investiga la misma operación que en Los Sauces, pero con el alquiler de los hoteles que posee la familia Kirchner.