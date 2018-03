Oscar 2018: ¿qué esperar de la gran noche de Hollywood?

Mira la cobertura de los premios Oscar aquí

(CNN) - La política y una impredecible competencia por la mejor película están a punto de convertirse en el centro de atención en la edición 90 de los Premios de la Academia del Cine, los Oscar.

CNN tendrá una cobertura completa de la alfombra roja, los mejores momentos del programa y las grandes victorias de la noche.

¿No has tenido tiempo para prepararte para los Oscar? Te contamos lo que debes saber.

Qué esperar en la alfombra roja

Se recomienda el atuendo de corbata negra, pero los vestidos negros son opcionales esta vez. Las mujeres detrás de la campaña Time's Up contra el acoso sexual no están planeando una manifestación organizada antes de los Oscar, pero los organizadores dicen que habrá un "momento" durante la transmisión en reconocimiento del movimiento.

¿Quién está nominado?

Acá puedes ver la lista completa de los nominados al Oscar. Los nominados de este año incluye nombres frecuentes como Paul Thomas Anderson y Meryl Streep, así como nuevos talentos repartidos en varias categorías.

¿Quién ganará el Premio de la Academia a la mejor película?

The Shape of Water y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri —dos historias dramáticas muy diferentes— son las favoritas. Pero el thriller político de Jordan Peele Get Out, además de Lady Bird y el drama bélico Dunkirk también se consideran serias candidatas.

http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/spanish/2018/01/23/oscar-nominaciones-mejor-pelicula-huston-orig.cnn.html

¿Quién conduce los Oscar?

Jimmy Kimmel vuelve al timón. Sin dudas, ha preparado algunos chistes sobre la confusión del año pasado, junto con uno o dos bromas políticas. Kimmel era el conductor el año pasado cuando una confusión de sobres hizo que inicialmente (y erróneamente) anunciaran que "La La Land" era la ganadora de mejor película, pero la verdadera triunfadora fue Moonlight.

LEE: Jimmy Kimmel le da un nuevo perfil político al papel del anfitrión de los Oscar

Dónde ver los Premios de la Academia

En Estados Unidos, ABC comenzará su cobertura en vivo de la alfombra roja a las 6:30 p.m. EST, disponible en plataformas de transmisión y transmisión en vivo en ABC.com o la aplicación ABC. En Latinoamérica puedes ver la ceremonia a través de TNT y en CNN en Español la previa (transmisión de TNT).