Detenido un joven como sospechoso de matar a sus padres en el tiroteo de la Universidad Central de Michigan

(CNN Español) — Un estudiante de la Universidad Central de Michigan acusado de matar a sus padres en una residencia del campus fue detenido en la madrugada de este sábado después de una búsqueda de casi un día.

Scroll for more content...

James Eric Davis Jr., de 19 años, es el sospechoso de haber disparado el viernes en la Universidad Central de Michigan tras una disputa doméstica con su familia, según informaron las autoridades. Se trata del duodécimo tiroteo en un centro escolar en lo que va de 2018.

LEE: Tiroteo en la Universidad Central de Michigan deja al menos dos muertos

“Un individuo vio al sospechoso en un tren que pasaba por el extremo norte del campus poco después de la media noche y dio el aviso”, dijo la universidad en un comunicado. El arresto se llevó a cabo sin incidentes.

Las víctimas

La universidad identificó a las víctimas como los padres del sospechoso: James Eric David, de 48 años, y Diva Jeenen Davis, de 47.

“La familia está en shock y tratando de recomponerse”, contó un familiar a CNN.

MIRA: ¿Qué propone Marco Rubio para evitar tiroteos masivos en EE.UU.?

La policía del campus habló con el joven el jueves por la noche, dijo el teniente Larry Klaus en una conferencia de prensa conjunta con la policía de la universidad.

The person of interest is James Eric Davis, Jr. He is a black male, approximately 19 years of age, 5'10" & 135 lbs. He was last see wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. The suspect is considered armed and dangerous. Do not approach the suspect. Call 911 immediately. pic.twitter.com/dCChxe1Tfr

— City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) March 2, 2018

“En algún momento de la noche, fue transportado al Hospital McLaren debido a lo que los oficiales creían que podría ser un incidente relacionado con las drogas, una sobredosis o una mala reacción a ellas. En ese momento lo dejaron en manos del personal del hospital”, explicó Klaus.

Por lo que respecta al tiroteo del viernes, “lo llamamos un asunto doméstico en ese momento”, dijo Klaus.

El tiroteo se produjo sobre las 8.30 a.m. del viernes en el cuarto piso de la residencia.

Las víctimas eran de un suburbio de Chicago llamado Bellwood, donde James Davis había sido agente de policía a tiempo parcial durante 20 años y asesoró al departamento en ocasiones especiales.

“ÉL siempre estaba cuando se lo pedías”, comentó el jefe de policía de Bellwood, Jiminez Allen.

El alcalde de Bellwood, Andre Harvey, dijo que imaginaba que los padres estaban recogiendo a su hijo antes de las vacaciones de primavera.

James Davis era un pilar en la comunidad, que tiene 20.000 habitantes, y era muy querido por vecinos y amigos, dijo el alcalde.

MIRA: ¿Se le puede creer a Trump cuando dice que quiere limitar la compra de armas en EE.UU.?

La violencia llegó dos semanas después del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos e incentivó un debate nacional sobre el control de armas.

Sheena Jones, Chuck ohnston, Marlena Bardacci y Steve Almasy, de CNN, contribuyeron a este reporte.