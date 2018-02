Lo que debes saber sobre las nominadas a mejor película extranjera en los Oscar

(CNN) – ¿Puedes recordar quién ganó el Oscar a mejor película extranjera en 2017? Yo tampoco. (Ok, no es cierto, fue: The Salesman). Pero si quieres ser un experto en todos los detalles sobre los Premios de la Academia, que se entregarán este 4 de marzo, debes conocer qué está en juego en una de las competencias más variables de los galardones.

La “otra” categoría a mejor película es igual de disputada y uno de los premios más difíciles de predecir: prueba de ello es que Into The Fade, ganadora de los Globo de Oro en esta categoría fue ignorada por la Academia. Es una oportunidad única para que el cine mundial tenga su momento bajo el foco de Hollywood y los nominados de este año en los Oscar incluyen producciones que han ganado premios en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia y Londres.

Una mujer fantástica de Chile encabeza la lista entre quienes apuestan: sería la primera vez para el país, si se lleva el galardón. Aún así, los observadores de la temporada de premios consideran que la categoría es competitiva, así que esto es lo que necesita saber.

Una mujer fantástica

Daniela Vega como Marina en el drama chileno "Una mujer fantástica".

Una mujer fantástica, de Sebastian Lelio, fue apuntalada por la actuación deslumbrante de la exitosa estrella Daniela Vega. La actriz interpreta a Marina, una mujer transgénero que padece la pérdida de su amante mayor en Santiago. Proceso que resulta complicado por la exesposa y los hijos del difunto, quienes la persiguen. La película deja al descubierto los estigmas que enfrenta la comunidad trans chilena, pero aún así se las arregla para ser alegre, en gran parte gracias a nuestra protagonista sin límites. Ya sea que esté pisando los techos de los automóviles o sacando movimientos en la pista de baile, estamos más que felices de acompañarla.

Loveless

Matvey Novikov como Alyosha, un fugitivo en San Petersburgo en "Loveless".

Polémico y querido por la crítica en su país, el director ruso Andrey Zvyagintse recibe su segunda nominación al Oscar por Loveless. Después de sacudir los cuellos con Leviathan (2014) –en la que apuntó la corrupción del estado– Zvyagintsev regresa con esta historia íntima del niño fugitivo Alyosha y sus padres que se están divorciando en Moscú. Forzados a tolerarse mutuamente en la búsqueda, mientras enfrentan la burocracia de los papeleos, nuestras simpatías recaen en el hijo. Zvyagintsev mantiene el comentario político a fuego lento, pero cuando burbujea es abrasador. Al igual que el sombrío invierno ruso, Loveless ofrece un consuelo frío para el alma.

The Insult

Rita Hayek y Adel Karam interpretan a libaneses cristianos que son despreciados en "The Insult".

El guionista y director Ziad Doueiri utiliza un tribunal de Beirut para indagar por viejas heridas que no han sanado en The Insult, la primera producción del Líbano nominada a mejor película extranjera. El libanés cristiano Christian Tony (Adel Karam) es ofendido por un insulto del capataz palestino Yasser (Kamel El Basha), lo que resulta en una demanda civil que escapa a su control: es secuestrado por abogados con segundas intenciones y azotado en un frenesí de una prensa histérica. En medio, están la guerra civil libanesa y la complicada relación del país con los refugiados palestinos. Será un momento educativo para muchos y un recuerdo doloroso para algunos. Pero, sobre todo, sugiere que más allá de la enemistad siempre hay espacio para encontrar un terreno común.

The Square

Terry Notary como Oleg, el artista de performance, en "The Square".

Ruben Ostlund lanzó su mirada satírica sobre el mundo del arte en la película ganadora de la Palma de Oro, The Square, y consiguió obtener su primera nominación al Oscar. Claes Bang interpreta a Christian, un director de galería agradable pero superficial, con una billetera robada y falta de empatía. Es un elemento de suspenso sin importancia el que obliga a Christian –propenso a intelectualizar los problemas de la sociedad con sus amigos del arte– a comprometerse con el mundo real. Si estás esperando una pizca de redención, es posible que no estés familiarizado con el trabajo de Ostlund. Construido en torno a una serie de piezas extrañas y con el apoyo de Dominic West y la brillante Elizabeth Moss, es Terry Notary –de la famosa El planeta de los simios–, quien se roba el espectáculo en una de las escenas más comentadas del año.

On Body and Soul

Alexandra Borbely como la tímida amante María en "On Body and Soul".

Una historia de amor que está ambientada en un matadero puede sonar extraña, pero entonces la película que lidera las nominaciones a lo Oscar, The Shape of Water, se trata de una chica limpiadora muda que se enamora de un pez amazónico. A veces es observar mirar con la mente abierta. La directora y guionista húngara Ildiko Enyedi no comparte ninguno de los delicados momentos de Guillermo del Toro: ella opta por las piscinas de sangre y las baldosas limpias como telón de fondo para su romance fuera de serie. Maria (Alexandra Borbely) y Endre (Geza Morcsanyi) supervisan la matanza de ganado durante el día, y de noche comparten los sueños de correr salvajemente como ciervos, literalmente. El inconsciente se convierte en un espacio en el que vierten sus sentimientos nacientes, aunque expresarlos el uno al otro es una cuestión diferente. Cuando las palabras fallan, What He Wrote de Laura Marling, aparece como un leitmotiv, la letra es un recordatorio conmovedor del tirón a veces doloroso del amor. Minimalista, pero no por eso afecta menos.