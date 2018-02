Ryan Seacrest será el presentador de E! en los Oscar, a pesar de señalamientos por acoso

(CNN) – El presentador y productor Ryan Seacrest seguirá siendo el anfitrión en la cobertura de la cadena E! para los Oscar, a pesar de los renovados comentarios sobre las acusaciones de acoso hechas en su contra por su exestilista y los pedidos de al menos una actriz de alto perfil para que no asista al evento.

Scroll for more content...

E! le confirmó a CNN que Seacrest liderará su cobertura para los Premios de la Academia, añadiendo en un comunicado que la investigación de la cadena respecto a las acusaciones fue “extremadamente amplia y exhaustiva”.

MIRA: #MeToo en México: mujeres compartieron en 'Aristegui' sus denuncias de acoso sexual

“En el transcurso de un proceso que duró dos meses, nuestro abogado externo entrevistó a más de dos docenas de personas acerca de las acusaciones, incluyendo múltiples reuniones por separado con la demandante y todos los testigos de primera mano que ella proporcionó”, se lee en la declaración de E!. “El investigador es un abogado con cerca de 20 años de experiencia y es muy reconocido profesionalmente. Cualquier reclamo que cuestione la legitimidad de esta investigación es completamente infundado”, añadió.

Por su parte, Seacrest emitió un pronunciamiento en la noche de este martes en el que dice: “He trabajado extremadamente duro para alcanzar mi éxito y no doy mis oportunidades por sentadas. No quiero acusar a nadie de no decir la verdad, pero en este caso no tengo otra opción que volver a negar las acusaciones en mi contra, recordarles a las personas que me recusaron de cualquier delito y dejar el asunto a un lado”.

Las noticias de que Seacrest enfrentaba acusaciones por conducta sexual inapropiada se produjeron en noviembre pasado, cuando el presentador difundió un comunicado preventivo sobre la investigación que E! estaba realizando.

Seacrest ha negado de manera reiterada las acusaciones en su contra.

LEE: ¿Por qué las víctimas de acoso sexual tardan tanto en denunciar?

En febrero, la cadena terminó la investigación y en ese momento informó que el abogado externo “no encontró pruebas suficientes para corroborar las acusaciones contra Seacrest”.

Este lunes, la revista Variety publicó una entrevista con la exestilista del presentador Suize Hardy, en la que ella detalla las acusaciones de manoseos y acoso sexual.

Un abogado de Seacrest le dijo a esa publicación que los señalamientos eran “falsos”.

Hardy trabajó para el presentador entre 2007 y 2013. Ella sostiene que fue despedida en represalia por reportar el supuesto comportamiento de Seacret, de acuerdo a una carta obtenida por CNN, que el abogado de Hardy envió en noviembre pasado a E!, NBC Universal y a los representantes de Seacrest.

La actriz Bellamy Young, mejor conocida por su papel en la serie “Scandal” le pidió a Seacrest que renunciara a sus labores de anfitrión en los Oscar.

“Este es el momento de hacerse a un lado y dejar que alguien con el mismo talento y sea mucho menos reprochable quede a cargo”, le dijo Young a Variety este lunes, en la alfombra roja del estreno de A Wrinkle in Time.

LEE: James Franco seguirá en ‘The Deuce’, a pesar de las acusaciones de acoso sexual

Esta será la primera entrega de los premios Oscar desde que Hollywood está lidiando con el acoso sexual descontrolado en el mundo del entretenimiento y desde que nació el movimiento Time's Up, que busca ponerle fin al acoso sexual y a la conducta sexual inapropiada en todas las industrias.

Seacrest es ampliamente conocido como una de las figuras más activas en el mundo del entretenimiento, supervisando una gran cantidad de proyectos, tanto en cámara como detrás de ella.

Además de tener una larga relación profesional con E! como presentador, Seacrest es también el productor ejecutivo de la millonaria franquicia del reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Se espera que en la cadena ABC empiece a presentar la repetición de “American Idol” el próximo 11 de marzo. También es el anfitrión de las fiestas de Año Nuevo de la cadena.

Un representante de ABC no comentó sobre las acusaciones.

Chloe Melas de CNN contribuyó a este informe.