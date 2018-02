Los Oscar cierran la temporada de premios en Hollywood bajo la sombra de #MeToo

(CNN) – Los Oscar marcan el final oficial la temporada de premios en Hollywood, que –gracias a los Juegos Olímpicos– este año se extiende hasta principios de marzo. Sin embargo, contrario a representar el punto exclamatorio final de la celebración, el ambiente que prevalece puede acercarse más a la sensación de alivio.

La amplia y nutrida categoría a mejor película ha avivado la emoción por el resultado que pueda tener la edición número 90 de los Premios de la Academia, proporcionando así un nivel de suspenso que suele faltar. El desfile de premiaciones y honores de críticos que empezó diciembre pasado apenas ha aclarado vagamente los contornos de esa competencia, mientras que también ha develado a los principales candidatos para las categorías clave de actuación.

Y aún así, estos premios también marcan el cierre de una temporada de premiación que ha estado envuelta en las consecuencias del escándalo del productor Harvey Weinstein y de las acusaciones por conducta sexual inapropiada contra importantes figuras del espectáculo y de los medios de comunicación. De hecho, los movimientos relacionados al tema #TimesUp (#SeAcabóElTiempo) y #MeToo (#YoTambién) eclipsaron parte de las otras controversias en ceremonias recientes, incluyendo #OscarsSoWhite, que obligó a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a implementar cambios en su composición.

Eso no quiere decir que la representación de las personas negras ya no sea un problema, pero un número de reconocidos nominados este año –y ganadores en 2017– han indicado señales de progreso. Además, el éxito explosivo de Black Panther seguramente se destacará en la próxima ceremonia de los Oscar, incluso cuando la película no será considerada sino hasta 2019. (La estrella de la cinta, Chadwick Boseman, se une al héroe del año pasado Gal Gadot – quien interpretó a la Mujer Maravilla– entre los presentadores).

Como destacó Tim Gray, de la revista Variety, tradicionalmente la academia era un club de honor, donde solo importaba quién ganaba. Ahora, el evento se transformó en un símbolo políticamente cargado contra las fallas y los excesos de la industria, dejando así a la organización –y por ende a la compañía que transmite la ceremonia– en una posición incómoda y desconocida de cómo “lidiar con preguntas que sus predecesores no tenían que resolver”.

La política ha sido una característica habitual de los Premios de la Academia, quizás especialmente desde la invasión estadounidense a Irak en 2003. Ese año, Michael Moore denunció al entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush, mientras daba su discurso de aceptación al premio por el documental Bowling for Columbine.

Y seguramente, habrá más controversia en la relación de Hollywood con el gobierno del hoy presidente Donald Trump, incluso si la atención prestada al acoso sexual ha hecho que este tema quede en un segundo plano durante los recientes eventos de premiación, al menos en comparación a las lluvias de críticas y sátiras que recibió la entrante administración el año pasado.

Como de costumbre, la cantidad de diálogo político que se viva en ceremonia probablemente tendrá mucho que ver con los ganadores. Y, como es usual, la categoría a mejor documental podría ser una para seguir de cerca en ese sentido, si tenemos en cuenta que al productor del nominado Last Men in Aleppo, el ciudadano sirio Kareem Abeed se le negó la visa para viajar a EE.UU. y poder asistir a los premios.

Los Oscar también parecen tener un significativo sabor internacional, un signo de la globalización en el negocio del cine. Guillermo del Toro, por ejemplo, es considerado el favorito para ganar el premio al mejor Director por The Shape of Water: si lo logra, sería la cuarta vez en los últimos cinco años que ese galardón queda en manos de un realizador mexicano.

Para una industria del entretenimiento que busca alcanzar el mundo, que el presidente de Estados Unidos proclame orgullosamente “Estados Unidos primero” como su mantra es una fuente potencial de fricción. Y si los "Premios primero" sigue siendo el objetivo primordial de la academia, sobre la base de la historia reciente, es probable que haya bastantes giros inevitables y subtramas.

Los Oscar se emitirán el próximo 4 de marzo a las 8 p.m., hora del este, por la cadena ABC.