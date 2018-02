La policía británica reporta un "incidente mayor" en Leicester

(CNN) - La Policía de Leicestershire, Reino Unido, informó en Twitter que se ocupa de un "incidente mayor".

"Ha ocurrido un incidente mayor sobre Hinckley Road, Leicester. Todos los servicios de emergencia se ocupan de esto. La calle Carlisle y parte de Hinckley Road han sido cerradas. Por favor evite el área", dice el tuit.

Noticia en desarrollo