La policía de Coral Springs se enojó con agentes de Broward por no ingresar a la escuela

(CNN) - Cuando los policías de Coral Springs llegaron a Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, el 14 de febrero en medio del tiroteo en la escuela, no solo se sorprendieron por encontrar fuera del local al ayudante del sheriff del condado de Broward, Scot Peterson. Otros tres agentes del condado de Broward también estaban fuera de la escuela y no habían ingresado, según informan fuentes de Coral Springs a CNN.

Los agentes tenían sus pistolas desenfundadas y estaban detrás de sus vehículos, dijeron las fuentes, y ninguno de ellos había ingresado a la escuela.

Con la guía de los agentes de Broward que estaban afuera, la policía de Coral Springs pronto entró al edificio donde estaba el tirador. Nuevos ayudantes del sheriff del condado de Broward llegaron a la escena, y dos de esos agentes y un oficial de Sunrise, Florida, se unieron a los policías de Coral Springs cuando entraron al edificio.

Algunos policías de Coral Springs se quedaron sorprendidos y molestos por los cuatro policías del condado de Broward que estuvieron en la escena desde un inicio y no parecían unirse a ellos cuando entraron a la escuela, según dijeron fuentes de Coral Springs a CNN. No está claro si el tirador todavía estaba en el edificio cuando llegaron.

Lo que observaron estos oficiales de Coral Springs, aunque no lo que sintieron al respecto, se dará a conocer en un informe, probablemente la próxima semana. Las fuentes advirtieron que se están revisando los videos de las cámaras del lugar y que los informes oficiales podrían diferir de los recuerdos de los agentes en la escena.

El resentimiento entre los funcionarios de Coral Springs hacia los funcionarios del condado de Broward sobre lo que percibieron como un incumplimiento del deber puede haber llegado a su punto máximo en una vigilia de la noche del 15 de febrero. Ahí, frente a decenas de personas, el gerente de Coral Springs, Mike Goodrum, confrontó al sheriff del condado de Broward, Scott Israel. Una fuente familiarizada con la conversación le dijo a CNN que Goodrum estaba molesto porque los oficiales de Broward se habían quedado fuera de la escuela, mientras que los niños podrían haber estado desangrándose adentro, entre otras razones.

Goodrum dijo en una declaración a CNN: "Teniendo en cuenta los terribles acontecimientos de ese día, los ánimos estaban caldeados y el sheriff y yo tuvimos un momento acalorado la noche siguiente. El sheriff Israel y yo hemos hablado varias veces desde entonces y puedo asegurarles que nuestros departamentos tienen una buena relación de trabajo y el mayor respeto mutuo", dijo Goodrum. Sin embargo, se negó a comentar sobre lo que ambos conversaron.

La sargento Carla Kmiotek, oficial de información pública del Departamento de Policía de Coral Springs, no hizo ningún comentario sobre lo contado por CNN. "El Departamento de Policía de Coral Springs hablará a nombre de nuestros oficiales y su respuesta en ese incidente", dijo. "No hablaremos a nombre de los ayudantes del sheriff de Broward y su respuesta al incidente", agregó.

Dos días después del tiroteo, el jefe de la policía de Coral Springs, Tony Pustizzi, abordó algunas de las preocupaciones expresadas por sus oficiales en un correo electrónico interno obtenido por CNN que decía, entre otras cosas, "Entiendo que otra agencia ha dado la impresión de que la mayoría de los esfuerzos de rescate y el tremendo trabajo de los Departamentos de Policía y Bomberos de Coral Springs no han sido reconocidos. Tengan en cuenta que se tratará este tema y que la verdad saldrá a tiempo. Sin embargo, ahora debemos enfocarnos en sanarnos, nosotros, nuestras familias, nuestra comunidad y los residentes que nos rodean. Si bien el reconocimiento no es la razón por la que elegimos hacer lo que hacemos, nuestra comisión, el administrador municipal y los residentes son conscientes de las acciones que nuestros miembros tomaron ante el peligro y lo héroes que son".

La oficina del sheriff del condado de Broward no respondió a varias solicitudes de comentarios.

Este jueves, el sheriff del condado de Broward anunció que el video mostraba al ayudante Peterson "por más de cuatro minutos" fuera del edificio donde los estudiantes estaban siendo asesinados.

"Lo que vi fue un ayudante que llegó... se ubicó en un lugar y nunca entró", dijo Scott Israel en conferencia de prensa. Israel dijo que Peterson debió "entrar. Hablar con el asesino. Matar al asesino". Peterson renunció tras ser suspendido sin derecho a pago.

Robert Runcie, superintendente del condado, dijo: "Estoy en shock e indignado porque él pudo marcar la diferencia en todo esto. Es realmente perturbador que tuviéramos una persona encargada de hacer cumplir la ley allí específicamente y no lo hizo. No hizo su trabajo. Es una de las cosas más increíbles que he escuchado".

Israel también anunció una investigación sobre cómo otros dos ayudantes habían manejado las advertencias sobre el pistolero antes del tiroteo.