Las 27 palabras de la Segunda Enmienda: ¿qué hay detrás del debate por el control de armas en EE.UU.?

(CNN) – Es apenas una frase larga: 27 palabras que escasamente ocupan una línea completa en la Constitución de Estados Unidos:

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed”. (Cuya traducción, tomada de los Archivos Nacionales, es: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”).

Y aún así, por años, esas 27 palabras breves han sido la fuente de un polémico debate: visto por unos como una protección inalienable en contra de la tiranía, y por otros como un anacronismo muy peligroso.

Esta es una deconstrucción de la Segunda Enmienda, en la que analizamos cada una de sus partes y la ubicamos en un contexto legal e histórico.

Nuestros guías serán los expertos constitucionales Jeffrey Rosen y Jack Rakove.

Siendo necesaria una milicia bien ordenada

¿Qué es una milicia?

En el momento de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, las milicias eran grupos de hombres en buenas condiciones físicas que protegían sus pueblos, colonias y, en última instancia, estados. “(Cuando se redactó la Constitución), la milicia era una institución estatal”, explicó Rakove. “Los estados fueron responsables de organizar esto”, añadió.

¿Qué significaba “bien ordenada”?

Uno de los mayores desafíos para interpretar un documento con siglos de antigüedad es que el significado de las palabras cambia o se desvía.

“Bien ordenada en el siglo XVIII tendía a ser algo como bien organizada, bien armada, bien disciplinada”, indicó Rakove. “No significaba ‘regulación’ (como sinónimo de poner orden) en el sentido en el que lo usamos ahora, no se trata del estado regulatorio. Han existido matices allí. Significa que la milicia estaba en una forma efectiva para luchar”, completó.

En otras palabras, no significa que el estado estuviera controlando la milicia de cierta manera, sino que la milicia estaba preparada para cumplir con su labor.

En el debate sobre la Segunda Enmienda, las palabras “una milicia bien ordenada”, siguen siendo una de las partes más citadas y discutidas.

para la seguridad

¿A qué tipo de seguridad se refiere este fragmento?

Para entenderlo, hay que considerar el clima de Estados Unidos en ese momento. El país acaba de librar una guerra, de ganar su independencia y se expandía hacia el oeste. Había suficientes razones para sentirse inseguros, así que la “seguridad” tenía un significado muy evidente.

“Tienes un país en expansión, y el uso primordial de defensa de la milicia sería proteger a los residentes locales de ataques e invasiones”, señaló Rakove.

También significó protección física contra la extralimitación del gobierno.

“La idea de una milicia estatal también podría resultar atractiva porque sirve como un elemento de disuasión contra la tiranía nacional”, dijo Rakove. “En ese momento, si las fuerzas del gobierno intentaran apoderarse de la tierra o sobrepasar sus límites, entonces tendrías una institución preparada –la milicia– que superaría en número a cualquier ejército”, continuó.

Obviamente, con el tamaño y el alcance del ejército estadounidense moderno–además del hecho de que la milicias como las conocemos ya no existen– esa noción es difícil de imaginar actualmente.

de un Estado Libre

¿Qué significaba un Estado Libre?

Podría parecer obvio, pero Rosen y Rakove coinciden en que la Constitución incluye mucho moralismo contemporáneo y no todos los términos están bien definidos.

En este caso, el significado de “estado” sí es lo que parece ser.

“Esto se refiere inmediatamente a 'estado' como uno de los estados de las colonias originales", explicó Rosen. “Cuando escribió la Constitución, James Madison tenía la Declaración de Derechos de Virginia de 1777 a su lado y esencialmente copió y pegó el lenguaje de ahí”, relató el experto.

Pero también podría referirse a una comprensión más amplia de libertad.

“Entonces, aquí”, prosigue Rosen, “George Mason (el autor de la Declaración de Derechos de Virginia) no solo está hablando del estado libre de Virginia. También se está refiriendo a un estado más amplio de libertad.

no se violará el derecho del pueblo

¿Qué tipo de derecho?

Este es otro de los fragmentos más controvertidos, que ayuda a entender mejor cómo los creadores de la Constitución pensaban en ideas complejas como “derecho”.

“Cuando pensamos sobre ‘derechos’, los consideramos como regulaciones y exenciones”, aseguró Rakove. “De vuelta al nacimiento de Estados Unidos, tenían una calidad diferente. Eran más moralistas”, explicó.

Rosen apuntó que esta perspectiva se refleja en la Declaración de la Independencia.

“Los redactores definitivamente creían en los derechos naturales: que son otorgados por un creador”, sostuvo. “Ellos creían que nacemos en un estado de naturaleza antes de formar gobiernos y que estamos dotados con ciertos derechos fundamentales”, expuso.

Y estos derechos naturales incluyen el derecho a la expresión religiosa, a la libertad de expresión, a la propiedad, entre otros. Pero, aclara Rosen, ellos no incluyeron específicamente los principios de la Segunda Enmienda en ese conjunto.

“Los autores no mencionaron el derecho de portar armas como uno de los derechos naturales”, añadió. “Aunque, es justo decir que frente al derecho de alterar y abolir el gobierno –en la medida en que las personas modernas afirman que tienen ese derecho– los redactores sí creían en él”.

“En ese sentido, es históricamente correcto decir que los autores sintieron un derecho natural a la defensa propia”.

¿Quién es el pueblo?

Incluso el término “el pueblo” –el más básico de todos– tiene límites.

“Cuando dices el pueblo, te refieres a personas individuales”, sostiene Rakove. “Pero, si vas al Artículo I, Sección 2 de la Constitución, dice que la Cámara de Representantes será elegida por el pueblo. Entonces, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes tienen derecho a ejercer ese voto? Como ves, puedes usar el término “pueblo” para referirte a una masa colectiva, pero también hay unas categorías de personas que pueden ser excluidas”, explicó.

En últimas, cuando se redactó la Constitución, los esclavos se consideraban una propiedad y las mujeres no podían votar.

Además, hay un tema más básico de semántica: con “el pueblo”, ¿se refiere la Segunda Enmienda a las personas como entidades privadas o como participantes de la milicia?

El consenso legal es que la Segunda Enmienda se aplica a los derechos individuales, dentro de las regulaciones razonables. Más sobre eso a continuación.

a poseer y portar armas

¿Qué son las armas en este contexto y cuál es el alcance de portarlas?

En el caso del “Distrito de Columbia contra Heller”, la Corte Suprema decidió que los derechos establecidos por la Segunda Enmienda sí se aplicaban específicamente a la posesión de armas de fuego para fines de defensa propia.

La decisión anuló la Ley de Regulaciones para el Control de Armas de Fuego de 1975, que reglamentaba duramente la posesión de armas en el Distrito de Columbia.

En un extracto de la decisión, la Corte consideró el extraño planteamiento de la Enmienda. Los jueces dividieron el texto en una cláusula de operación –“el derecho del pueblo a poseer y portar armas”– y en una cláusula introductoria –“siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre–. El tribunal determinó que la relación entre los dos fragmentos, así como el contexto histórico de la creación de la Constitución– proporcionaba claramente un derecho individual.

El término “armas” también cambia constantemente, y hay debates en curso sobre las armas de asalto y las nuevas tecnologías en armas de fuego.

“Algo en lo que la gente difiere es si las prohibiciones de armas de asalto son constitucionales”, señaló Rosen. “También están en desacuerdo sobre cómo debemos interpretar la Constitución: si a la luz de términos históricos o de las nuevas tecnologías”, indicó.

¿Qué significa toda la enmienda?

Para su aplicación moderna y propósitos actuales, Rosen concuerda con que es necesario cambiar la manera en que la Segunda Enmienda se presenta ante los juzgados y tribunales. Para la mayoría de los casos, las decisiones han permanecido consistentes desde el fallo de Heller en 2008 y de otro muy similar, el de McDonald contra la ciudad de Chicago, que se resolvió en 2010.

“Es realmente sorprendente que desde estas decisiones de la Corte Suprema... los tribunales inferiores hayan mantenido casi todas las regulaciones de armas que han pedido revisar”, dijo el experto.

Palabras como “milicia” y “derecho” están cargadas de un contexto histórico y de matices que pueden actuar como un test de Rorschach, llevando incluso a los intérpretes mejor intencionados a diferentes conclusiones. Si existieran respuestas claras, estas 27 palabras no serían tan incendiarias.

Jeffrey Rosen es profesor de derecho en la Universidad George Washington, así como presidente y director ejecutivo del Centro Nacional de la Constitución (NCC, por sus siglas en inglés). El sitio web de esta organización tiene una versión totalmente interactiva de la Constitución con comentarios y fuentes documentales primarias.

Jack Rakove es el Profesor William Robertson Coe de Historia en la Universidad de Stanford. Su libro "Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the Constitution" ganó un premio Pulitzer en Historia.