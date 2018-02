El mundo del espectáculo muestra su apoyo a las personalidades mexicanas que alzaron su voz contra el acoso sexual

(CNN Español) —Las actrices mexicanas Karla Souza, Stephanie Sigman y Paola Núñez y la clavadista olímpica Azul Almazán revelaron que sufrieron episodios de acoso o abuso sexual en una serie de entrevistas de Carmen Aristegui en CNN en Español que ha generado gran impacto en la sociedad, en especial después de que Souza revelara que había sido violada por un director cuyo nombre no reveló.

Scroll for more content...

Tras estas declaraciones, diferentes personalidades del mundo del espectáculo publicaron mensajes en redes sociales en apoyo a estas mujeres que alzaron su voz y pusieron sobre la mesa que #MeToo también existe en México.

MIRA: La actriz Karla Souza cuenta que fue violada por un director

Al día siguiente, la cadena Televisa rompió relaciones al director Gustavo Loza, quien había trabajado con Souza en varias producciones, tras llevar a cabo lo que la empresa definió como una investigación interna de la que no han dado detalles.

Hasta ahora la actriz no se ha vuelto a pronunciar sobre su relato y no ha dicho si esa persona es Gustavo Loza.

En entrevista con Aristegui el miércoles, Loza negó haber violado a Souza, dijo que tuvieron una relación sentimental y anunció que demandará a Televisa.

Tras la emisión de su testimonio en CNN en Español y luego de que se supiera el anuncio de Televisa, Souza tuiteó el miércoles: "Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP".

Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP.

— Karla Souza (@KarlaSouza7) February 21, 2018

“Tienen todo mi respeto y admiración”, escribió la también actriz Natalia Córdova en Twitter: “No están sol@s y no lo estarán jamás. Esto apenas comienza”. En su publicación, mencionaba a Karla Souza.

Mi querida @KarlaSouza7 y cualquier persona con la valentía de dar este difícil y doloroso paso! Tienen todo mi respeto y admiración. No estan sol@s y no lo estarán jamás.Esto apenas comienza.✨♥️✊--✨#Metoo #Yotambien #KarlaSouza https://t.co/z1rcrlt1JF

— Natalia Cordova (@YOSOYCORDOVA) February 21, 2018

LEE: Donald Trump no entiende el movimiento #MeToo y esto lo refleja

El actor Luis Gerardo Méndez también se posicionó en apoyo a Karla Souza: “Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente. Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos, ahora nos toca estar atentos”, escribió este miércoles.

He estado muy cerca de @KarlaSouza7 en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente.Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos.

— Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) February 21, 2018

Un mensaje similar lanzó la actriz Priscila Faz, quien apeló a las razones privadas de Karla Souza para no decir el nombre de su agresor:

Karla Souza es valiente por hablar sobre su violación y por abrir la conversación en México. Basta de cuestionar a la víctima. Si tiene éxito es por su trabajo y talento. Si no hablo antes y aún no dice el nombre sus razones tendrá. Basta de desviar la conversación.

— Priscila Faz (@priscilafaz) February 21, 2018

Con Carmen Aristegui también habló Stephanie Sigman. Ella contó que cuando tenía 22 años fue acosada por un director y su esposa para tener relaciones sexuales con ambos. Según dijo, durante una fiesta la empujaron a una habitación oscura y comenzaron a tocarla. “Cuando salí, le conté a la gente, a mis amigos, que me contestaron ‘es fulanito, así es él, hace lo mismo siempre. Ya ves que son muy excéntricos como pareja’”.

MIRA: #MeToo en Colombia: figuras públicas denuncian acosos y abusos sexuales

pic.twitter.com/enXhXTvsEh

— Stephanie Sigman (@SigmanStephanie) February 21, 2018

Sigman publicó después un tuit con una imagen en la que explicaba los motivos por los que una mujer no denuncia abusos sexuales. Tras esto, ha recibido multitud de mensajes de apoyo de personalidades dentro del mundo del espectáculo. El director Diego Luna retuiteó un mensaje que la citaba a ella y decía “Por qué las víctimas de abuso no denuncian de inmediato. En caso de que no lo tengan claro”.

Porque las víctimas de abuso no denuncian de inmediato. en caso de que no lo tengan claro. https://t.co/xTjHas8l9c

— R U L O (@ruleiro) February 21, 2018

“Tenemos que acabar con esto”. Este fue el mensaje en apoyo a estas dos artistas que escribió la actriz Johanna Murillo:

Solidaridad total para ustedes @KarlaSouza7 @StephanieSigman y todas las personas que lamentablemente han pasado por situaciones así, en el trabajo, en sus casas, en la escuela , etc. todo nuestro apoyo. Tenemos que acabar con esto . https://t.co/zDOo5jZywq

— Johanna Murillo (@johannamurillo) February 20, 2018

La productora mexicana Lynn Fainchtein también tuiteó citando un mensaje de Signman en el que explicaba los motivos por los que habían tardado tanto en denunciar públicamente las agresiones sufridas:

Para los que siguen preguntándose por qué no se habla antes, aquí responde una gran actriz y ser humano. Fuerza querida @SigmanStephanie https://t.co/ch0QkZCGAB

— Lynn Fainchtein (@lynnfainchtein) February 21, 2018

La actriz Ana de la Reguera también dejó un mensaje, esta vez en su cuenta de Instagram, en el que criticaba los métodos con los que se trata a las víctimas de abusos:

Algo en lo que los agresores son expertos : En Convencer, cambiar el enfoque y re victimizar a sus víctimas. #timesupmx #metoomx

A post shared by Ana De la Reguera (@adelareguera) on Feb 22, 2018 at 10:49am PST