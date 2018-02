Tras anuncio de Televisa, Gustavo Loza niega haber violado a Karla Souza

(CNN Español) - El productor mexicano Gustavo Loza negó haber violado a la actriz Karla Souza, luego de que Televisa rompiera cualquier relación profesional con él.

La empresa dijo que tomó esa decisión tras una investigación interna ante el relato de abuso sexual que la actriz compartió con CNN, donde, sin embargo, ella no ofreció detalles de quién la agredió.

En una entrevista con Carmen Aristegui en su programa 'Aristegui CNN', el director y productor Gustavo Loza negó tajantemente que haya sido la persona que violó a la actriz mexicana Karla Souza y amplió detalles de la relación amorosa que sostuvo con ella.

“Yo a Karla tengo ocho años de conocerla, de hacer una serie, yo tuve una relación de pareja de Karla Souza, y no fueron una noche ni dos, fue una relación de común acuerdo entre los dos. Y se me está acusando de algo que no hice y no sé porque ella no ha dicho nada, pero todos ya están diciendo pobrecita Karla”.

Loza acusó a Televisa de querer manchar su imagen y reputación y añadió que emprenderá acciones legales contra la compañía por acusarlo, dijo, de un delito que no cometió.

“Pueden destruir la carrera de cualquier persona, eso es lo que ellos creen, en el momento que ellos consideren y que lo sientan adecuado para sus intereses y me parece algo gravísimo que ahora lo quieran hacer conmigo. Desconozco los motivos por los cuales están acusando a una persona de un delito que ni siguiera está señalado“.

CNN intentó comunicarse con la empresa para tener una reacción sobre lo dicho por Loza pero no pudimos obtener una respuesta.

El martes la empresa anunció en un comunicado que decidió romper toda relación con Gustavo Loza tras llevar a cabo lo que Televisa definió como una investigación interna de la que no han dado detalles.

Nos contactamos con la compañía antes de la entrevista de Aristegui con Loza para obtener mayores detalles de ese proceso y se nos dijo, que, de momento, no tiene más información adicional a lo ya señalado.

El lunes, Souza le dijo a la propia Carmen Aristegui que en los inicios de su carrera fue violada por un director con el que trabajó.

“Después de un mes de tener este abuso total de su poder acabé cediendo, que me besara que me tocara en la forma que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente, y si me violó, y eso me cuesta decirlo, en fin”.

Sin embargo, la actriz no ha dicho si el agresor es Gustavo Loza y no se ha vuelto a pronunciar sobre las declaraciones.

Meses antes, dijo en un programa de una emisora radial mexicana que había sufrido experiencias de hostigamiento sexual, pero no dio mayor información.

CNN ha contactado al representante de Souza para saber si ella se refería a este director en su narración, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.

No obstante, en la tarde del miércoles, la actriz publicó en su cuenta personal de Twitter un mensaje en el que se solidariza con mujeres de México y alrededor del mundo cuyas voces, dijo, están siendo finalmente escuchadas y agregando “se acabó el tiempo”, en referencia al movimiento contra el acosa sexual.

Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP.

Varios personajes del mundo artístico han expresado su apoyo a Souza.

Por su parte, Gustavo Loza puntualizó en la entrevista con Aristegui que luego del comunicado de la Televisa, intentó comunicarse, sin respuesta hasta ahora, con Karla Souza, de quien dijo que, en algún momento, los unió una relación consensuada.