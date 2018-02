Colombia iniciará el registro para regular el estatus de inmigrantes venezolanos la próxima semana

(CNN Español) - La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, dijo este martes que el país empezará con el registro de inmigrantes venezolanos a partir de la próxima semana, sin especificar una fecha concreta.

La canciller se refirió al proceso de registro de inmigrantes venezolanos que había anunciado el presidente de Colombia Juan Manuel Santos a principios de febrero para tener una inmigración “controlada, ordenada y legal” debido a la “terrible crisis que vive Venezuela”.

“¿Esto con qué fin? Vuelvo y lo repito: con el fin de darle a los venezolanos un estatus migratorio temporal en donde con ese estatus migratorio van a poder trabajar legalmente en el país, van a poder tener ese servicio de salud que estamos dando… el tema de educación, pero sobre todo que puedan vivir en el país legalmente y trabajando legalmente”, dijo la canciller este martes desde el Palacio de San Carlos en el centro de Bogotá, en una rueda de prensa junto a su homólogo italiano Angelino Alfano, que estuvo de visita en Colombia.

Cientos de inmigrantes venezolanos cruzan el puente internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira en Venezuela, hacia el departamento de Norte de Santander, el 10 de febrero de 2018. (Crédito: GEORGE CASTELLANOS/AFP/Getty Images)

El registro estará a cargo de funcionarios de inmigración, de la Defensoría y la Procuraduría de Colombia, dijo Holguín.

¿Para qué sirve este registro?

Este registro les permitirá a los inmigrantes venezolanos que vivan en Colombia tener derecho ciertos servicios del Estado como un permiso de trabajo, el acceso a la salud (que incluye atención en urgencias y atención a mujeres en estado de embarazo), educación y “vivir en el país legalmente”, según explicó la canciller Holguín este martes.

El software de registro de venezolanos estará disponible "en absolutamente todos los municipios del país", dijo la canciller.

El registro de los venezolanos será totalmente gratis, dijo el presidente Santos, que anunció el 8 de febrero que la tarjeta de movilidad migratoria fue cancelada.

“La realidad que veíamos era distinta”, dijo Santos en ese momento. “La diseñamos, esa tarjeta de movilidad fronteriza, para aquellos venezolanos que querían entrar y salir, pero las realidades de lo que estamos viendo desbordó completamente ese objetivo”.

Más de un millón seiscientos mil ciudadanos venezolanos poseen una Tarjeta de Movilidad Fronteriza, según cifras de Migración Colombia. La finalidad de este documento es “realizar el tránsito circunstancial dentro de las zonas de frontera establecidas, dentro de una permanencia no mayor a siete días continuos”, dice Migración.

Desde entonces a Colombia solo ingresan personas que tengan pasaporte o quienes previamente hayan tenido una tarjeta de movilidad fronteriza, según dijo Santos.

Permiso Especial de Permanencia

Dentro de las medidas que anunció el presidente Juan Manuel Santos para los ciudadanos venezolanos en Colombia el pasado 8 de febrero la apertura de un nuevo periodo de regularización para venezolanos que hayan ingresado a territorio nacional antes del 2 de febrero.

Migración Colombia informó que otro de los requerimientos que empezaron a funcionar en Colombia es el Permiso Especial de Permanencia. Estos son sus requisitos:

1) Haber ingresado a Colombia por un puesto de control migratorio autorizado, sellando su pasaporte, máximo hasta el 2 de febrero de 2018.

2) No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

3) No tener medidas de deportación o expulsión vigentes.

Este trámite no tiene ningún costo y puede hacerse a través de la página de Migración Colombia. Este documento “no es una visa, no reemplaza el pasaporte y no es un documento válido de viaje”, según Migración.

La solicitud del PEP la podrán hacer todos los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado al país antes del 02 de febrero, por un Puesto de Control Migratorio habilitado, sellando su pasaporte, hasta el próximo 7 de junio de 2018.

No podrán acceder al PEP los ciudadanos venezolanos que tengan pasaporte pero que no lo hayan sellado al entrar a Colombia, ni aquellos que hayan entrado al país de manera irregular, es decir, por alguna de las llamadas trochas o pasos no formales de la frontera, según este organismo.

Menos migración

La Canciller Holguín aseguró que se ha logrado una reducción del flujo migratorio, y que la migración de Venezolanos al país ha sido “más ordenado, más organizado”.

“Es una situación muy desafortunada que están atravesando esa frontera en unas condiciones realmente de mucha pobreza, de muchas necesidades”, dijo Holguín, y agregó que el país seguirá siendo solidario con los venezolanos para que puedan vivir en “las mejores condiciones” en Colombia.

Migración Colombia informó en su más reciente informe que en diciembre de 2017 habían 550 mil ciudadanos que se encontraban en el territorio colombiano, una cifra que representaba un 62% más de inmigrantes respecto a mediados de 2017.

El Gobierno de Colombia dispuso aumentar el número de agentes policiales y militares en la frontera con Venezuela con el fin de facilitar el flujo de venezolanos que cruzan los pasos fronterizos para comprar productos de primera necesidad, que escasean en su país, o para migrar a Colombia o a otros países.