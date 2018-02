Cómo 'condolencias y oraciones' pasó de ser un pésame... a un meme cínico

No te pierdas el foro en vivo de CNN “Levántate: los estudiantes de Stoneman Douglas exigen acción” este miércoles 21 de febrero a las 9 p.m. hora del este en CNN en Español, a propósito del tiroteo de Parkland, Florida. Participarán estudiantes y políticos que debatirán sobre el porte de armas. #ForoArmas.

Scroll for more content...

(CNN) - La saciedad semántica es el fenómeno en el que una palabra o frase se repite y con frecuencia pierde su significado. Pero también se convierte en algo ridículo, un revoltijo de letras que se siente extraño en la lengua y que se lee como un galimatías en el papel.

MIRA: El grito desesperado hacia Trump de una madre que perdió a su hija

"Condolencias y oraciones" (Thoughts and prayers en inglés) ha alcanzado esa plena saciedad semántica.

En las horas y días después de que un adolescente disparó y mató a 17 personas la semana pasada en su antigua escuela secundaria en Parkland, Florida, "Thoughts and prayers" eran tendencia en las plataformas sociales. Y no un buen tipo de tendencias. Entre las súplicas fervientes para la acción social y legislativa se encontraban cada vez más memes y chistes cínicos.

En una imagen muy compartida, "Condolencias y oraciones" está impresa en el costado de un camión de basura. Otro meme muestra una camioneta vacía. "Buenas noticias", dice. "El primer camión lleno de tus condolencias y oraciones acaba de llegar".

Bromas, ¿solo unas horas después de un tiroteo mortal? Para las voces detrás del humor negro, la persistencia de "condolencias y oraciones" es la verdadera broma.

Por qué la gente no se lo toma en serio

La repetición de "condolencias y oraciones" es un producto de la repetición de los tiroteos masivos. Y para los críticos de #ThoughtsAndPrayers, la repetición de tiroteos masivos existe porque nadie hace mucho más que ofrecer condolencias y oraciones.

No ha habido una gran legislación de control de armas en los casi seis años desde Sandy Hook, la tragedia que se suponía que iba a cambiar todo. De hecho, en los años que siguieron a Sandy Hook, más estados relajaron las restricciones de compra de armas de los que las endurecieron.

A los políticos como Paul Ryan, Marco Rubio e incluso al presidente Donald Trump se les increpó por sus mensajes de "condolencias y oraciones" después del tiroteo en Parkland. Todos tienen posiciones firmes a favor de las armas y vínculos financieros con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Después del tiroteo en Las Vegas en octubre pasado, el senador de Connecticut Chris Murphy dijo que la frase tiene un papel extraño y complicado en el ciclo de tiroteos masivos, dolor e inacción.

"Es muy irritante que mis colegas en el Congreso teman tanto a la industria de las armas que pretenden que no hay respuestas de política pública a esta epidemia", dijo en un comunicado. "Los hay, y los pensamientos y plegarias de los políticos son cruelmente vacíos si se combinan con una continua indiferencia legislativa".

El humor oscuro de "condolencias y oraciones"

La aversión al "condolencias y oraciones" ha tardado años en gestarse.

Cuanto más se integra esa frase en nuestro léxico posterior a la tragedia, más se burla de ella como una forma de holgazanería civil y, más recientemente, como una forma de ofuscación política.

Un cuadro de consultas de Google muestra que la frase se dispara durante desastres naturales y tiroteos masivos. Entre esos incidentes, el interés y la familiaridad con "condolencias y plegarias" se ha incrementado constantemente a lo largo del tiempo.

El comediante Anthony Jeselnik fue uno de los primeros en burlarse públicamente de la frase. En su rutina de "Condolencias y oraciones" de 2015, hace referencia a los atentados de Aurora y Colorado en el cine de 2012 y al bombardeo de la maratón de Boston de 2013 como ocasiones de preocupación falsa.

De condolencias y oraciones, dice: "¿Sabes lo que eso vale? Nada, nada menos que nada. No estás dando nada de tu tiempo, tu dinero o incluso tu compasión. "

La audiencia ruge y aplaude.

Después del tiroteo de la discoteca de Orlando en junio de 2016, el desarrollador de videojuegos Mike Lacher realizó el videojuego de 8 bits "Thoughts and Prayers". En él, intenta evitar tiroteos masivos presionando botones que dicen "condolencia" y "oración". Si presiona un botón que dice "prohibir las ventas de armas de asalto", será rechazado.

"¡Débiles!" la pantalla del juego dice. "¡Antiestadounidense!", "¡Ora más duro!"

Un episodio de 2017 de "BoJack Horseman", una comedia animada de Netflix sobre un caballo antropomórfico, se titula "Condolencias y oraciones". En el episodio, algunos personajes se apresuran a responder apropiadamente a un tiroteo masivo mientras continúan comercializando una película que glorifica la violencia armada. A medida que ocurren más tiroteos masivos, la hipocresía de reconocer la realidad con "condolencias y plegarias" al intentar vender una fantasía con armas se vuelve más y más pronunciada.

La frase ha pasado de sincera a divertida, pero no de una manera jaja. Es un comentario político. En las horas y días posteriores a un tiroteo, puede haber una frustración no desequilibrada y una aflicción que surge de costado, a veces como una risa amarga y otras como un grito desesperado.

Después de que 14 funcionarios civiles murieran en un tiroteo en diciembre de 2015 en San Bernardino, el New York Daily News, conocido por sus llamativos titulares sensacionalistas, abandonó el juego de palabras.

"Dios no va a arreglar esto", gritaba el titular, junto con los tuits de #ThoughtsAndPrayers de los líderes republicanos Ted Cruz, Lindsey Graham, Rand Paul y Paul Ryan.

Edición del 3 de diciembre de 2015 del New York Daily News

Sí, incluso estilizar #ThoughtsAndPrayers como un hashtag se ha convertido en una parodia del despliegue mecánico de la frase. Rara vez en las redes sociales verás la etiqueta #ThoughtsAndPrayers utilizada fuera de un contexto crítico.

Averiguar cuándo es importante

Entonces, ¿cuándo #ThoughtsAndPrayers debería tomarse en serio? Los pensadores y líderes religiosos han tratado de reclamar el uso de la frase, viendo cuán rápidamente su significado se transmite cada vez que es sacada a la luz —y subsecuentemente ridiculizada— durante cada tragedia de violencia armada.

Días antes del tiroteo en la escuela secundaria de Florida, el Dalai Lama tuiteó: "Aunque soy un monje budista, soy escéptico de que las oraciones por sí solas logren la paz mundial. En su lugar, debemos ser entusiastas y tener confianza en nosotros mismos al tomar medidas".

Although I am a Buddhist monk, I am skeptical that prayers alone will achieve world peace. We need instead to be enthusiastic and self-confident in taking action.

— Dalai Lama (@DalaiLama) February 9, 2018

Y el papa Francisco ha llamado regularmente a sus seguidores para entrelazar sus oraciones y obras.

"La oración que no conduce a una acción concreta hacia nuestros hermanos es una oración infructuosa e incompleta", dijo en 2013. "La oración y la acción siempre deben estar profundamente unidas".

Cuando incluso los líderes religiosos parecen estar cuestionando el verdadero valor de #ThoughtsAndPrayers, puede ser difícil depositar la fe en eso.

Comienza a sentirse como una frase vacía. Comienza a sentirse reflexiva, desdeñosa. Y tal vez incluso graciosa.

Pero no de una manera jaja.