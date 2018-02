Legisladores de Florida rechazan proyecto de ley para prohibir armas de asalto

No te pierdas el foro en vivo de CNN “Levántate: los estudiantes de Stoneman Douglas exigen acción” este miércoles 21 de febrero a las 9 p.m. hora del este en CNN en Español, a propósito del tiroteo de Parkland, Florida. Participarán estudiantes y políticos que debatirán sobre el porte de armas. #ForoArmas.

(CNN) - La Cámara del estado de la Florida rechazó el martes la prohibición de armas de asalto y de cartuchos de gran capacidad, esto mientras docenas de sobrevivientes del tiroteo escolar de la semana pasada se dirigieron al Capitolio estatal para convertir su dolor en acción política.

LEE: Trump pide prohibir los aceleradores de disparos

Los legisladores rechazaron una moción para considerar la prohibición durante una sesión que comenzó con una oración por las 17 personas asesinadas por un exalumno el miércoles pasado en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland. La votación fue 36-71.

Los estudiantes de Stoneman Douglas en la galería durante la votación parecían sorprendidos, reportó Spectrum News 13 / Bay News 9, afiliada de CNN.

La representante Kionne McGhee de Miami invocó el tiroteo al solicitar que el proyecto HB 219 —que prohibiría rifles AR-15 y otras armas de asalto y cartuchos de gran capacidad— sea trasladado de la comisión al piso de la Cámara para realizar preguntas, debatir y votar.

"Le pido que mantenga con vida este proyecto de ley y la conversación sobre la solución para combatir los tiroteos masivos", dijo McGhee a la Cámara antes de la votación.

"Si bien este es una moción de procedimiento extraordinario, el tiroteo en Parkland exige una acción extraordinaria".

Debido que las subcomisiones que estaban listas para considerar el proyecto de ley que no están programadas para esta sesión, el proyecto de ley está efectivamente muerto, dijo McGhee.

Bajo el grito de #NeverAgain (nunca más), docenas de estudiantes y personal que sobrevivieron al tiroteo en la escuela de Florida partieron hacia el Capitolio estatal, donde esperan hablar el miércoles con los legisladores sobre la seguridad escolar y el control de armas.

Algunos estaban comiendo en un descanso de Orlando cuando se enteraron de la derrota legislativa.

As Marjory Stoneman Douglas students were en route to Tallahassee, the Florida House opted not to take up a weapons ban this session. At a rest stop, @firepfeiffer1 shares his thoughts. pic.twitter.com/pCpbfTe7O7

— Eliott C. McLaughlin (@EliottCNN) February 20, 2018

Diego Pfeiffer, de 18 años, estudiante de cuarto año de la escuela Stoneman Douglas, reconoció que el tema tiene múltiples perspectivas y comparó la necesidad de endurecer el control de las armas de fuego con acabar con la esclavitud y el movimiento por el sufragio universal.

"En las grandes decisiones del pasado, ha habido dos lados y el lado bueno siempre gana al final, y eso es lo que espero cuando llegue a Tallahassee", dijo.

Eliott C. McLaughlin de CNN contribuyó a este informe.