Trump critica a Oprah llamándola "insegura"

(CNN) - El presidente de Estados Unidos Donald Trump describió a Oprah Winfrey como "muy insegura" y la acusó de ser "parcial e inclinada" después de una entrevista en "60 Minutes" de CBS en la que abordó su presidencia.

Oprah organizó una discusión grupal con 14 votantes que habían aparecido en el programa en el otoño de 2017: la mitad había votado por Trump y la otra mitad no.

La discusión analizó si los panelistas proTrump seguían respaldando al presidente, sus supuestos comentarios de "países de mierda", la visión mundial de EE.UU. bajo su liderazgo, preguntas sobre la estabilidad y aptitud de Trump para el cargo y acusaciones de conducta sexual inapropiada.

"Acabo de ver a una muy insegura Oprah Winfrey, que en un momento conocí muy bien, entrevistar a un panel de personas en 60 Minutos. Las preguntas eran tendenciosas e inclinadas, los hechos eran incorrectos. Espero que Oprah lance su candidatura para que pueda ser expuesta y derrotada al igual todos los demás!", tuiteó Trump tuiteó después de que el programa fue transmitido.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2018

Trump en 1999

El discurso de Oprah en los Golden Globes de enero, en el que elogió el movimiento #MeToo, provocó llamados para que la estrella se postule para presidente y al menos una encuesta hipotética le dio una ventaja del 11% sobre Trump.

Trump responde a los rumores de Oprah como candidata a la presidencia en 2020.

En medio de la especulación, Trump dijo a los periodistas:

"Sí, le ganaría a Oprah. Oprah sería muy divertida. La conozco muy bien. Tú sabes que hice uno de sus últimos shows: tuvo a Donald Trump (esto es antes de la política) su última semana y tuvo a Donald Trump y a mi familia, fue muy agradable. No, me gusta Oprah. No creo que se vaya a lanzar".

En 1999, Trump se mostró más efusivo sobre la anfitriona del programa de entrevistas. Cuando se le preguntó sobre una posible candidata a vicepresidente, Trump le dijo a Larry King: "Oprah, me encanta Oprah, Oprah siempre será mi primera opción".

Oprah fue "realmente una gran mujer, es una mujer excelente", es alguien muy especial ", dijo.

"Creo que si lo hiciera, sería fantástica. Quiero decir que es popular, es brillante, es una mujer maravillosa. Es decir, si alguna vez lo hiciera, no sé si alguna vez lo haría. ... sería como yo. Tengo muchas cosas en marcha, ella tiene muchas cosas en marcha ".

Trump concluyó entonces que los dos serían un "boleto bastante bueno".