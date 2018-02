Sobrevivientes del tiroteo en la Florida: Están con nosotros o contra nosotros

(CNN) - Anthony Borges, de 15 años, recibió cinco disparos durante el tiroteo masivo en su escuela secundaria, según la Oficina del Sheriff del condado de Broward.

El domingo, el adolescente herido permanecía en una cama de hospital con la cara hinchada y su cuerpo atado a tubos de oxígeno y vía intravenosa.

"Afortunadamente, se está recuperando, pero tiene un largo camino por delante con más cirugías necesarias", según una publicación de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

La foto muestra al sheriff Scott Israel apretando la mano de Borges, un recordatorio del brutal del número de víctimas de la masacre del miércoles en Marjory Stoneman Douglas High en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos.

Hasta el domingo, cuatro pacientes heridos en el tiroteo permanecían hospitalizados en buenas condiciones, según Broward Health.

Los estudiantes se movilizan

En las sombrías secuelas del tiroteo, muchos estudiantes que sobrevivieron al derramamiento de sangre dicen que ya no pueden soportar un ciclo de violencia armada seguido de la inacción. Exigen que los legisladores estatales y federales se pongan de pie y hagan algo.

También están hablando sobre la Asociación Nacional del Rifle y cualquier político que tome dinero del poderoso lobby de armas. La NRA no devolvió inmediatamente la llamada de CNN en busca de comentarios.

En respuesta a los políticos que dicen que no es el momento adecuado para discutir la política de armas después de una tragedia así, los estudiantes han establecido una fecha para enfrentar el problema.

"Este es un momento para hablar sobre el control de armas: el 24 de marzo. Mi mensaje para los políticos son: estás con nosotros o contra nosotros. Estamos perdiendo nuestras vidas mientras los adultos juegan", dijo Cameron Kasky.

Apenas unos días después de sobrevivir al noveno tiroteo más mortal en la historia moderna de EE.UU., varios estudiantes han pronunciado poderosos discursos y convincentes entrevistas de televisión, expresando su deseo de romper el ciclo continuo de masacres. Algunos han aparecido en las redes sociales, han hablado sobre lo que han experimentado y qué acción quieren que hagan los que están en el poder.

Planean converger en la capital de la nación el próximo mes y les han pedido a sus seguidores que no puedan llegar a realizar marchas en sus propias comunidades, según una declaración de misión de March For Our Lives.