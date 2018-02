Más que una película, ‘Black Panther’ es todo un movimiento

(CNN) — Las personas negras han estado luchando para recordarle al mundo que África es un continente, no un país. Un continente conformado por naciones ricas en historias y éxitos en campos como las artes o las matemáticas. Pero esa representación pocas veces ha sido retratada por Hollywood.

Scroll for more content...

Entonces llegó Black Panther, que se estrena este viernes en los cines de todo Estados Unidos.

Chadwick Boseman interpreta a T’Challa, Black Panther, que regresa a la ficticia nación africana de Wakanda para asumir el poder como rey después de que su padre fuera asesinado en la cinta Capitan America: Civil War.

MIRA: Reacción de estudiantes que verán "Black Panther" es viral en redes

Este aterrador superhéroe guerrero fue creado inicialmente como un personaje de cómics de Marvel por Stan Lee y su colega Jack Kirby en los años 60, cuando los negros en Estados Unidos luchaban por sus derechos civiles.

Boseman habló con CNN sobre cómo la naturaleza progresiva del cómic –ambientado en una nación africana técnicamente avanzada durante un tiempo en el que los descendientes de africanos luchaban por la igualdad– lo atrajo al proyecto.

La estrella de la película “42” Chadwick Boseman interpreta al héroe del cómic Black Panther, que fue la clave de la trama de "Captain America: Civil War".

“Al haber estudiado en Howard [históricamente una universidad de negros en la ciudad de Washington] y al tener diferentes experiencias en nuestra cultura, sabía que era una oportunidad para mostrar las cosas reales, los logros reales, la verdadera cultura africana y situarla en esta película para hacerla real”, dijo Boseman. “Si alguien cree que África no tuvo un imperio, no tuvo arquitectura, ni arte o o ciencia, lo verá en esta película”, añadió.

La expectativa por esta película ha inspirado creaciones y memes divertidos. Un colorido poema recitada se hecho viral a medida que crece la manía por Black Panther.

Por lo general, hay mucho entusiasmo frente al estreno de una cinta de Marvel, pero Black Panther es más que una película.

Es un movimiento.

Considera esto: una película que explora lo que significa ser negro, centrada en un superhéroe negro, protagonizada principalmente por negros, y liderada por un director negro está en camino a ser uno de los mayores éxitos de taquilla de Marvel.

LEE: ¿Por qué los estadounidenses negros desconfían cuando Trump se atribuye el bienestar económico?

Las entradas están agotadas en todo Estados Unidos. Los maestros planean llevar clases enteras de sus estudiantes a ver la película. En Facebook han surgido reuniones para ver proyecciones. La actriz Octavia Spencer hizo público su deseo de comprar todas las entradas de un teatro en Misisipi para que los fanáticos –que de otra manera no podrían asumir el costo de verla– pudieran disfrutarla.

En redes sociales, algunos cinéfilos impacientes han compartido lo que planean vestir para ir a ver la película .

The shirt my brother got for me while he was in Ghana.

Also my Black Panther outfit. YUP, IT'S REAL FRESH pic.twitter.com/SZyEFyWxft

— Black Andrew (@Astonish13) February 3, 2018

"La camisa que mi hermano me trajo cuando estuvo en Ghana. También mi vestuario para Black Panther".

1. I'm getting ready to go out and pick out my outfit for Black Panther movie and it just hit me why this movie is so special. Even though this movie is fiction, It's going to help give black folks a sense of identity outside of the American context. Traditionally black folks

— ✊--Black Aziz aNANsi✊-- (@Freeyourmindkid) February 10, 2018

"Me estoy preparando para salir y escoger la ropa que me pondré para Black Panther y acabo de entender por qué esta película es tan especial. A pesar de que es ficción, ayudará a darles a las personas negras un sentido de identidad fuera del contextos estadounidense".

El coprotagonista de Black Panther Michael B. Jordan le contó a CNN que la película es “muy importante” e “impactante para nuestra cultura hacia futuro”.

“Es aleccionador y muy surrealista que esta sea una gran introducción, casi una reintroducción a la fantasía negra, a su ciencia ficción y mitología, para una generación que está creciendo”, explicó Jordan. “No puedo esperar a que llegue Halloween para ver a todo el mundo disfrazado de Dora Milaje [las fuerzas especiales femeninas en la película], Black Pantjher y Killmonger [el súper villano que interpreta Jordan].

MIRA: Los actores negros ganadores de Oscar

El hashtag “WhatBlackPantherMeansToMe” (lo que Black Panther significa para mí) ha sido tendencia.

“Significa que mis hijos y que los niños negros en todo el mundo se verán a sí mismos como héroes capaces de liderar sus propias narrativas”, tuiteó el director Matthew A. Cherry.

#WhatBlackPantherMeansToMe It means that my kids and young black kids everywhere will see themselves as heroes capable of leading their own narratives. #ReprsentationMatters

— Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) February 6, 2018

El tema de la falta representantes ha sido constante en Hollywood, antes incluso de que se lanzara la etiqueta #OscarsSoWhite. Y Black Panther ofrece un elenco repleto de estrellas que son actores y actrices negros.

La ganadora del Oscar Lupita Nyong’o, quien interpreta a Nakia en la película, le dijo a CNN que es “aleccionador” pensar que ella y la coestrella Danai Gurita serán las caras de las muñecas Marvel relacionadas con la película, y no sólo para niños de color.

Parte del elenco de la película “Black Panther”, que está por estrenarse, se toma una selfie en la Convención Internacional de Cómics de San Diego el sábado 23 de julio. De izquierda a derecha están el actor Chadwick Boseman, el director Ryan Coogler, la actriz Lupita Nyong’o, el actor Michael B. Jordan, la actriz Danai Gurira y el moderador Chris Hardwick.

“Sabemos que esa clase de cosas modelan los valores inconscientes, así que ahora habrá muñecas de piel oscura con las que niños de todo el mundo podrán jugar”, señaló Myong’o. “Yo jugué con muñecas blancas todo el tiempo. Creo que tener una muñeca negra al alcance de las manos de otras razas es tan importante como tenerlas en manos de los niños negros”.

En medio de un proyecto que potencialmente hará historia, el director Ryan Cooler tiene un deseo universal para Black Panther: “Sólo espero que [los fans] la pasen bien”, dijo. “Viendo la película, espero que pasen un rato fascinante, y que se puedan involucrar emocionalmente y comprometerse”.

Alexandra Meeks, de CNN, contribuyó a esta historia.