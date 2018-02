La agonía de un proceso de paz: diálogos de Colombia con el ELN están a punto de fracasar

(CNN Español) - El presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha pedido gestos de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para reiniciar las conversaciones que ya completan un año en Quito, Ecuador, y la respuesta ha sido mas violencia por parte de esa guerrilla.

Según el Ministerio de Defensa durante el reciente paro armado realizado por ese grupo armado ilegal, entre el 10 y el 13 de febrero, se registraron 16 atentados terroristas contra la infraestructura vial, oleoductos, vehículos, estaciones de policía y la población civil.

La situación es mucho más grave si a ello se suman los atentados a comienzos de febrero en el norte de Colombia que se cobraron la vida de ocho agentes de la policía y dejaron heridas a unas 40 personas, entre civiles y uniformados.

El ELN ha continuado esta semana los atentados contra la industria petrolera en el sureste de Colombia. Según la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, este año ya se han registrado 12 atentados que se suman a los 44 realizados por esa guerrilla en 2017 dejando pérdidas millonarias para la economía.

El Gobierno autorizó a un grupo de colombianos, entre ellos el congresista Iván Cepeda, delegados de la iglesia y el ex consejero de paz Álvaro Leyva, para que se reunieran en Quito con los delegados del ELN, encabezados por Pablo Beltrán, y buscar una salida a la crisis en el proceso de paz. Pero todo parece haber sido en vano. El Comando Central de ese grupo no ha fijado una posición contundente en el sentido de parar los atentados y retomar las conversaciones y al presidente Juan Manuel Santos se le está acabando la paciencia.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dado la orden a las tropas de incrementar los operativos militares en todo el país. Este jueves fue capturado en Bogotá Rafael Antonio Botero Restrepo conocido con los alias de “Gonzalo” y “Tisla”, integrante de la dirección nacional del ELN.

Entre tanto la Fiscalía General emitió orden de captura contra 21 integrantes del grupo guerrillero, entre ellos Pablo Beltrán, por el delito de reclutamiento de menores de edad. 9 integrantes del ELN fueron detenidos en varias regiones en donde opera esta guerrilla.

A esto se suma la preocupación del Gobierno por el presunto reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del grupo armado. El Ministerio de Defensa dice tener información de la participación de al menos dos personas provenientes del vecino país en el atentado terrorista en Barranquilla, norte de Colombia, en el que murieron 6 policías. Y durante el pasado fin de semana dos personas que portaban documentación venezolana murieron cuando transportaban explosivos para dinamitar un puente en la vereda Palermo, Norte de Santander.

El ministro Villegas denunció este jueves que, al parecer, desde territorio venezolano se están planeando varios de los atentados ocurridos en los últimos días en Colombia.

Lo cierto es que, en opinión de algunos expertos consultados por CNN, el tiempo para la paz con el ELN se agota. No hay resultados concretos tras un año de conversaciones. No existe un solo documento de acuerdo en ninguno de los puntos de la agenda. Y no hay avances en la gestión del grupo de civiles que conversan con los directivos de ese grupo en Quito para buscar un acercamiento que permita destrabar los diálogos suspendidos por orden del presidente Santos tras los ataques terroristas.

El margen político de maniobra de Santos también está en su recta final. Su segundo periodo de gobierno termina el 7 de agosto de este año y las elecciones presidenciales, según los mas recientes sondeos de opinión, muestran una lucha muy reñida entre candidatos de derecha y de izquierda en mayo.

Con el ELN se han intentado al menos 6 negociaciones o aproximaciones de paz en gobiernos anteriores. Todas fracasaron. Y cuando muchos en Colombia pensaban que el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC podría abrir el camino para lo que se ha llamado una paz completa en Colombia, todo parece indicar que el conflicto armado continuará por mas tiempo. 50 años de confrontación que dejan mas de 8 millones de víctimas entre asesinados, desplazados, heridos y desaparecidos según el Centro Nacional de Memoria Histórica.