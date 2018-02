Estas son las víctimas del mortal tiroteo en una escuela de la Florida

(CNN) – Un entrenador de fútbol. Un director deportivo. Y estudiantes jóvenes, descubriendo la vida.

Todos ellos se encuentran entre las 17 víctimas que dejó el mortal tiroteo de este miércoles en la escuela secundaria de Stoneman Douglas, en Parkland, Florida.

El sheriff del condado de Broward Scott Israel señaló este jueves que todas las familias que perdieron seres queridos en el tiroteo han sido notificadas.

“Hoy es un día para sanar, hoy es un día de luto”, sostuvo Israel.

Estas son las víctimas que han sido identificadas públicamente hasta el momento:

Alyssa Alhadeff, futbolista

Alyssa, de 14 años, era una estudiante de Stoneman Douglas y jugadora de fútbol en el equipo Parkland Travel Soccer.

Lori Alhadeff, la madre de Alyssa, le dijo a HLN que dejó a su hija en la escuela este miércoles y le dijo "te amo". Cuando Lori Alhadeff se enteró del tiroteo, se apresuró a llegar a la escuela, pero ya era demasiado tarde.

“En ese momento yo ya sabía que ella se había ido. Lo sentí en mi corazón”, relató. “Alyssa era una hermosa, inteligente, talentosa, exitosa, increíble y asombrosa futbolista. Te extrañaremos mucho, Alyssa. Te amamos. Siempre, siempre estarás en nuestros corazones”, añadió.

“Alyssa Alhadeff era una integrante querida y respetada de nuestro club y comunidad”, publicó el equipo Parkland Travel Soccer en Facebook. “Alyssa será extrañada”, continuó.

Alyssa también asistía al Camp Coleman, un campamento de verano judío.

“En nombre de toda la comunidad Coleman, ofrecemos nuestras sentidas condolencias y oraciones para consolar a la familia y amigos de Alyssa. Que la memoria de Alyssa siempre sea una bendición”, señaló el campamento en Facebook.

Scott Beigel, profesor

Beigel, un profesor de geografía, fue asesinado mientras intentaba llevar a los estudiantes de regreso al salón de clases, cuando comenzó el tiroteo.

Kelsey Friend, una de las estudiantes de Beigel, le relató a CNN en una entrevista emotiva que a su profesor le dispararon fuera de la puerta del aula y que él le salvó la vida.

“El señor Beigel fue mi héroe y por siempre lo será. Nunca olvidaré las acciones que emprendió por mí y por los demás estudiantes en el salón de clases”, expresó Friend. “Hoy estoy viva gracias a él”, insistió.

Ella dijo que su maestro era una persona maravillosa y que su recuerdo viviría con ella.

“Si pudiera verlo en este momento... le daría un gran oso de peluche para darle las gracias. Pero, desafortunadamente, no puedo hacer eso”, dijo.

Beigel también fue consejero en el Camp Starlight en Pensilvania, que se refirió a él como un “amigo y héroe” en Facebook.

Martin Duque

Duque fue nombrado como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable publicados este jueves.

Nicholas Dworet, nadador estrella

Dworet, un estudiante de último año, murió durante el tiroteo, según confirmó la Universidad de Indianápolis. Dworet fue elegido para el equipo de natación de la universidad y habría sido un alumno de primer año este otoño.

“La muerte de Nick es un recordatorio de que estamos conectados al mundo más grande, y cuando la tragedia golpea lugares en todo el mundo, muchas veces nos afecta en nuestro propio hogar”, sostuvo Robert L. Manuel, presidente de la Universidad de Indianápolis.

“Hoy, y en los próximos días, espero que mantengan a Nick, su familia, a todas las víctimas, así como a la comunidad de Parkland y al personal de emergencia en sus oraciones”, completó.

Aaron Feis, entrenador de fútbol

Feis, el asistente del entrenador de fútbol, fue asesinado cuando se lanzó frente a unos estudiantes para protegerlos de las balas que les estaban disparando, según la portavoz del programa de fútbol, Denis Lehtio. Sufrió una herida de bala y murió después de que entrara a cirugía, informó Lehtio.

“Él murió de la misma manera en que vivió: se puso en un segundo plano”, explicó. “Era un alma muy noble, un hombre muy agradable. Murió como un héroe”, agregó.

Colton Haab, un estudiante de 17 años que tenía una relación cercana con Feis, le dijo a CNN que vio al entrenador corriendo hacia donde estaban sonando los disparos.

“Ese es el entrenador Feis. Él quiere asegurarse de que todos estén a salvo antes que él”, indicó Haab.

“(Él) siempre se aseguraba de que las necesidades de todos los demás estuvieran atendidas antes que las suyas. Era un gran empleado. Trabajaba después de la escuela, los fines de semana, cortaba el césped, simplemente ayudaba a la mayor cantidad de gente posible”, añadió Haab.

Chad Lyons, estudiante y jugador de fútbol, ​​recordó que Feis estuvo allí apoyándolo cuando Lyons pasó por tratamientos de leucemia.

“Él me guió a través de ellos. Me enviaba oraciones. Me enviaba apartes de la Biblia y cosas para alegrar mi día. Memes divertidos”, narró Lyons.

“Era una persona increíble para guiar y enseñar, y estoy tan agradecido de haber estado en su presencia simplemente por haber ido a esta escuela secundaria”, completó.

Jaime Guttenberg, estudiante

Guttenberg fue una de las víctimas que dejó el mortal tiroteo, según lo publicó en Facebook su padre, Fred.

“Mi corazón está roto. Ayer, Jennifer Bloom Guttenberg y yo perdimos a nuestra bebé por un tiroteo violento en su escuela. Perdimos a nuestra hija y mi hijo Jesse Guttenberg perdió a su hermana”, escribió.

“Estoy devastado mientras escribo esto tratando de entender cómo mi familia superará esta situación. Agradecemos todas las llamadas y mensajes y nos disculpamos por no reaccionar ante todos individualmente”, agregó. “Abrazos para todos y mantengan a sus hijos cerca”, completó.

Skidmore College, universidad a la que asistió Fred Guttenberg, emitió un comunicado diciendo que sus corazones están con los padres de Jaime y las demás personas afectadas por la tragedia.

“Realmente no hay palabras para disminuir el sufrimiento que las familias de las víctimas están viviendo en este momento, pero quizás el hecho de saber que estamos con ellos puede proporcionar una pequeña dosis de consuelo”, indicó la universidad.

Chris Hixon, director deportivo

Hixon, el director deportivo de la escuela, fue reportado como una víctima mortal, de acuerdo a Denise Lehtio, portavoz del programa de fútbol del colegio. Lehtio le dijo a CNN que el entrenador de fútbol de la escuela secundaria de Stoneman Douglas le dijo que Hixon fue baleado y asesinado.

Luke Hoyer

Hoyer fue nombrado como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable.

Cara Loughran

Loughran fue nombrada como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable.

Joaquin Oliver

Oliver fue nombrado como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable.

Alaina Petty

Petty fue nombrada como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable.

Helena Ramsey

Ramsey fue nombrada como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable.

Alex Schachter

Schachter fue nombrado como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable.

Peter Wang

Wang fue nombrado como una de las víctimas del tiroteo, en documentos de causa probable publicados este jueves.

