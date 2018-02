Maduro dice que sí irá al a Cumbre de las Américas, desafiando a Perú

(CNN) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que asistirá a la Cumbre de las Américas en Perú.

Maduro mostró este jueves en declaraciones a los medios internacionales una carta que según dice, recibió ayer miércoles a las 4:00 p.m. de parte del presidente peruano invitándolo a la Cumbre de las Américas.

“Pónganse de acuerdo, los tenemos locos”, dijo. Maduro se refiere a que el denominado Grupo de Lima anunció en días pasados que el presidente venezolano ya no era bienvenido a la cumbre a celebrarse en Lima en abril.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

“Me tienen miedo? No me quieren ver la cara? Pues me van a ver. Por que llueva, truene o relampaguee, ahí estaré”, anunció Maduro asegurando que asistirá a la cumbre.

Maduro también envió un mensaje al presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidiendo que “se atreva” a convocar una cumbre de UNSAUR para hablar de Venezuela, como lo propuso el presidente de Bolivia Evo Morales.

La Presidencia de Perú y el Ministerio de Exteriores aún no se han pronunciado sobre esta información.

El congresista Jorge del Castillo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje convocando a una marcha para rechazar a Maduro:

Ante la insolencia y actitud desafiante de Nicolás Maduro de venir a Lima pese a que no es bienvenido y más bien es repudiado por la comunidad internacional.Los Partidos democráticos peruanos convocamos a una Manifestación de rechazo en la Plaza San Martín de Lima el 12 de abril pic.twitter.com/zuuw3dRVFY

— Jorge del Castillo (@JorgeDCG) February 15, 2018

Maduro está desafiando directamente los deseos de su nación anfitriona, Perú.

La canciller peruana Cayetana Aljovin dijo que la presencia de Maduro "ya no era bienvenida" en la cumbre, durante una conferencia de prensa en Lima.

El anuncio se produjo luego de que el Grupo Lima, una alianza regional que incluye a otros doce países en América, considerara que el reciente llamado "unilateral" del gobierno venezolano a las elecciones presidenciales es "inconstitucional" y "antidemocrático".

"Rechazamos esta decisión, lo que hace imposible la celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles con la participación de todos los sectores de la sociedad venezolana", dijo Aljovin.

El Grupo Lima incluye a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica.

La IX Cumbre de las Américas está programada para realizarse en Lima los días 13 y 14 de abril