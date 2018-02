Los detalles de la desafortunada pelea entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

(CNN) - Durante el fin de semana, la gente estuvo hablando sobre cómo Kim Cattrall le habló a su excoprotagonista de "Sex and the City" Sarah Jessica Parker, pero su aparente mala voluntad no es nada nuevo.

MIRA: Actriz de ‘Sex and The City’ Kim Cattrall dice que "nunca" ha sido amiga de sus compañeras de serie

Su último intercambio se relaciona con una tragedia de la familia Cattrall.

Su hermano había desaparecido a principios de este mes y luego fue hallado muerto en su propiedad rural en Alberta, Canadá, según funcionarios locales.

Poco después de su muerte se anunció, Cattrall publicó a Twitter para agradecer a sus seguidores y sus antiguos compañeros de reparto por su apoyo.

"Me gustaría agradecer a mis fanáticos, amigos y colegas de #SexandtheCity por la gran cantidad de apoyo para mí y mi familia en las últimas 72 horas", tuiteó Cattrall.

Luego, la actriz publicó una imagen en Instagram que decía: "No necesito tu amor o tu apoyo en este momento trágico @sarahjessicaparker".

"Mi mamá me preguntó hoy '¿Cuándo ese @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?'", escribió Cattrall en el pie de la foto. "Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en ese entonces y ahora".

"Permíteme aclarar esto (si no lo he hecho) tú no eres mi familia. No eres mi amiga", agregó. "Así que te escribo por última vez para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de 'chica buena'".

Cattrall también compartió un enlace a una historia del diario The New York Post de octubre de 2017 titulada "Dentro de la cultura de las chicas malas que destruyó 'Sex and the City'".

Aquí está la triste historia de cómo se alejaron:

Parker negó por mucho tiempo que hubiera un problema

Durante años se ha hablado de que las dos mujeres no se llevaban bien mientras trabajaban juntas, pero Parker dijo que ese no era el caso.

"Solía realmente confundirme y realmente me molestaba porque éramos parte de una familia y nadie cuestionó las relaciones entre los hombres en ese programa", dijo Parker a Howard Stern en 2016. "Nadie les dijo nunca '¿Pasaron el fin de semana juntos?' o '¿se dieron regalos de Navidad?'".

Parker dijo que la especulación a menudo se basaba en rumores de mala conducta en el set.

"Me tomo muy en serio mi reputación", dijo. "Trabajo muy duro y trato bien a la gente ... Tengo una ética de trabajo que es muy significativa para mí, y se basa en el afecto que siento por la gente con la que trabajo".

En septiembre de 2017, Parker confirmó que "SATC 3" no estaría sucediendo.

MIRA: El regreso de ‘Sex and the City’ está cada vez más lejos

"Tuvimos este guión e historia hermosa, divertida, desgarradora, alegre, muy simpática", dijo. "No es solo decepcionante que no podamos contar la historia y tener esa experiencia, sino más aún para esa audiencia que ha sido tan elocuente en querer otra película".

Cattrall no estaba sintiendo el amor

El mes siguiente, durante una entrevista con Piers Morgan, Cattrall dijo que no apreciaba que se la responsabilizara por retrasar una tercera película de "SATC".

La actriz dijo que tomó la decisión en 2016 de que no quería participar en más secuelas.

No tiene nada que ver con querer más dinero o más escenas, dijo.

"Se trata de una decisión clara, una decisión autorizada en mi vida, para finalizar un capítulo y comenzar otro", dijo.

A los 61 años, dijo Cattrall, ella es 10 años mayor que Parker y sus compañeras del elenco Kristin Davis y Cynthia Nixon y simplemente se siente que ya ha agotado la franquicia.

Cattrall también dijo que no ha estado en contacto con las mujeres.

"Nunca hemos sido amigas", dijo. "Hemos sido colegas y, de alguna manera, es un lugar muy saludable porque entonces tienes una línea clara entre tu vida profesional y tu relación y tu vida personal".

Parker dijo que le dolió

Recientemente Parker le dijo a su amigo Andy Cohen en su programa de entrevistas Bravo que estaba "desconsolada" por los comentarios de Cattrall.

"Me pareció muy molesto porque esa no es la forma en que recuerdo nuestra experiencia", dijo Parker.

CNN se ha comunicado con representantes de ambas actrices para obtener comentarios adicionales.