Donald Trump no entiende el movimiento #MeToo y esto lo refleja

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pasó el fin de semana colocándose en el lado equivocado de un posible punto de inflexión en la historia, formado por el repentino y agudo cambio de cómo la sociedad responde a las acusaciones de abuso sexual de las mujeres.

Pero el domingo por la noche hubo indicios de que su entorno reconoció que estaba en un terreno político traicionero, ya que las fuentes le dijeron a Axios que Donald Trump creía en las acusaciones contra su exasistente Rob Porter y pensaba que estaba "enfermo".

No sería inusual que Trump tenga dos opiniones opuestas sobre un tema a la vez. Sin embargo, la idea de que siempre había estado asqueado por las acusaciones formuladas contra Porter por dos exesposas corría el riesgo de convertirse en un giro político tardío, dados sus comentarios anteriores y la discordante falta de empatía hacia las mujeres involucradas.

Las contradicciones en la narrativa de la Casa Blanca sobre el caso Porter son representativas de unos días caóticos en un gobierno que permanece sordo a un mundo que comienza a escuchar las voces silenciadas de las víctimas de abuso sexual y otros atropellos.

Otros días polémicos para Donald Trump.

Varios funcionarios de la Casa Blanca han expresado confusión sobre los comentarios contradictorios del presidente, cuestionando cómo Trump puede pasar de referirse a Porter como "un cachorro enfermo" en privado, a defenderlo y desdeñar las acusaciones en público.

Estas personas se preguntan dónde se encuentra Trump en este tema.

Se trata de otra muestra de un presidente destrozando las convenciones del comportamiento normal del ala oeste en un momento político lleno de tensiones dentro y fuera del país.

Múltiples funcionarios del gobierno intentaron una misión de limpieza en programas de entrevistas políticas el domingo, pero en su mayoría solo lograron aumentar la confusión.

Políticamente incorrecto

Sin embargo, Trump, que emplea el caos como instrumento de poder, usa un libro de jugadas que a menudo le ha servido antes, incluso si su decisión de ponerse en desacuerdo con un momento de cambio radical es una jugada de alto riesgo.

Usualmente, el presidente se inserta deliberadamente en el lado menos políticamente correcto de algunas de las cuestiones sociales más delicadas, sobre la raza (Charlottesville), la religión (prohibición de viajar dirigida a naciones musulmanas), la inmigración (llamar a los mexicanos "violadores" y criminales) y contra la comunidad LGBT (prohibición militar a los miembros del servicio transgénero).

A menudo, su estrategia ha funcionado.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused – life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2018

"Algunas son ciertas y otras son falsas. Algunas son viejas y otras son nuevas. No hay recuperación para alguien acusado falsamente: la vida y la carrera se acabaron. ¿Ya no existe eso como un Proceso Debido?", tuiteó.

El tuit coincidía con el hábito de Trump de ponerse del lado de un acusado de abuso sexual o físico en lugar de las presuntas víctimas, a menos que el acusado sea Bill Clinton. También puede reflejar su vulnerabilidad como político que ha sido acusado de múltiples casos de agresión sexual contra mujeres.

Pero en un sentido más profundo, también lo colocó en contravención directa de la nueva posición social predeterminada que ha visto el testimonio de mujeres que alegan acoso y discriminación tomado al pie de la letra, y resultó en el ostracismo de hombres poderosos en los medios, la política, los negocios y el entretenimiento.

Posiblemente, Trump, al defender a Porter ―como lo hizo con el expresentador de Fox News Bill O'Reilly y el excandidato del Senado de Alabama Roy Moore― esperaba encender una reacción contra el movimiento #MeToo.

El episodio de Porter no solo ha revivido las preguntas sobre el personaje de Trump que podrían erosionar aún más sus números entre las mujeres, sino que expuso un gobierno dividido en contra de sí mismo y puso en duda el trabajo de John Kelly, secretario general de la Casa Blanca.

También provocó el debate sobre la moralidad de la administración misma y la calidad de las personas que Trump eligió emplear. Esa inquietud se agravó cuando se supo el sábado que un segundo funcionario de la Casa Blanca, David Sorensen, también había renunciado después de haber sido acusado de abuso doméstico.

El deslumbrante drama del fin de semana también coincide con un momento intenso y consecuente en Washington y en todo el mundo que pondrá a prueba la capacidad del gobierno para responder a múltiples desafíos.

Trump parece estar cada vez más cerca de una crisis constitucional, después de aparentemente usar el poder de desclasificación presidencial en un enfrentamiento por duelo entre memorandos republicanos y demócratas para tratar de desacreditar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia. Un informe de CNN el viernes reveló que entre 30 y 40 altos cargos de la Casa Blanca y otros altos funcionarios aún carecían de autorizaciones de seguridad exacerbadas por el desorden.

El Senado, mientras tanto, se ocupará de la inmigración esta semana, intensificando un amargo enfrentamiento sobre el tema.

En el exterior, varias crisis están llegando a su punto de ebullición ya que la ofensa de encanto olímpico de Kim Jong Un amenaza con debilitar la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur y Estados Unidos, Irán, Rusia e Israel chocan entre sí en el caldero que es Siria.

Jeremy Diamond de CNN, Pam Brown, Kaitlan Collins, Jim Acosta, Kevin Liptak, Gloria Borger y Maegan Vázquez contribuyeron en este artículo.