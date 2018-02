Kim Kardashian deja que su hija le tome una foto en topless y así reaccionó internet

(CNN) – Kim Kardashian West es conocida por su afición a compartir imágenes en las que está ligeramente vestida, pero la más reciente despertó una ola de críticas.

Este jueves, la estrella de realities publicó en Instagram una foto en la que ella aparece de espaldas con el sujetador desabrochado, mientras sus brazos están sobre su pecho.

Sin embargo, el problema para algunos no fue la imagen en sí misma, sino que su hija de cuatro años, North West, la había tomado.

La fotografía provocó bastantes comentarios.

“North West acaba de tomar una imagen escandalosa de Kim Kardashian y la gente se estremece”, publicó un usuario en Twitter.

Otro más escribió: “Kim nos parece bien lo que haces en internet y todo, pero deja a la pequeña North fuera de esto”.

Una usuaria, incluso, le preguntó a Kardashian qué estaba haciendo: “Kim realmente consiguió que North le tomara esta imagen… no, cariño. ¿Qué estás haciendo?”.

Otra persona más comentó: “¿Por qué harías que tu hija te tome una foto como esta? Por favor, Kim”.

Sin embargo, hubo otro grupo que no consideró inaceptable la publicación.

“Los niños ven a sus padres desnudos TODO el tiempo, es normal hasta cierta edad”, tuiteó una persona.

Y en la misma línea, alguien más señaló: “No es repugnante. North ha visto el cuerpo de Kim. ¿Quién crees que la amamantó?

Kardashian West, quien recientemente le dio la bienvenida a su tercer hijo con su esposo Kanye West, ya se ha referido al momento en el que cree dejará de posar desnuda.

“Voy a atenuarlo”, le dijo a la revista Allure en septiembre pasado. “Pienso como ‘Espera: no puedo estar haciendo esto en 10 años’, así que podría (dejar) de hacerlo en ese momento. No sé cuál es el límite de edad”, explicó.