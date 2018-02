Periódico se disculpa por publicar caricatura ofensiva para los 'dreamers'

(CNN Español) - La caricatura muestra a tres criminales intentan robar a una pareja. Uno les apunta con una pistola, el segundo detrás suyo fuma y tiene en su espalda las palabras MS 13, haciendo referencia a las pandillas, y el tercero tiene la mayor parte del rostro cubierto y sostiene una espada y explosivos, que también están atados a su cuerpo.

Scroll for more content...

La mujer le entrega su bolso al primer ladrón mientras le dice una vulgaridad. Su esposo la corrige: "Cariño, creo que prefieren que les digan 'dreamers' ... o futuros demócratas".

Esa es la escena que muestra la caricatura que ha causado indignación en Estados Unidos y que fue publicada este miércoles por el diario The Alburqueque Journal. La viñeta es del caricaturista Sean Delonas.

DACA, Dreamers, Illegal, Immigration, Trump, Delonas, Sean, Cartoon, pic.twitter.com/X4NrNTeBLR

— sean delonas (@seandelonas) February 4, 2018

En redes sociales fue recibida con desprecio y tildada de racista. Además, hubo protestas de los habitantes de la ciudad del estado de Nuevo México, el número uno en porcentaje de población de hispanos en el país, según datos del Pew Research Center.

I’m canceling my Abq Journal today. So sad and shocking-their actions yesterday: producing a mean, racist, over-the-top political cartoon, demeaning & insulting our wonderful Dreamers. So shocking-Journal stooping this low with NO apology. They may learn thru their pocketbook.

— Mimi Stewart (@Sen_MimiStewart) February 8, 2018

Protestors have gathered in front of the @ABQJournal offices to protest a controversial cartoon that was published about #Dreamers. More from @DailyLobo later. pic.twitter.com/R00xSW2Br5

— Kyle Land (@kyleoftheland) February 9, 2018

El 8 de febrero, la editora Karen Moses del diario emitió una disculpa:

"Las caricaturas políticas a menudo son sátiras y penetran en más de un punto de vista. No pretendo saber qué estaba tratando de transmitir el dibujante Sean Delonas en su caricatura que fue publicada en el Albuquerque Journal del miércoles. Pero en un nivel nos pareció estar hurgando en la retórica del presidente Trump al retratar a una temblorosa pareja republicana que estaba retratando a los 'dreamers' con una brocha amplia y totalmente falsa", dijo Moses y pidió disculpas añadiendo que su diario no permite el racismo o la intolerancia de ninguna manera.

Delonas le dijo al diario The New York Times que discrepa con las palabras de la editora. "Sé que la MS-13 supuestamente envía menores aquí a cometer crímenes. Estoy muy seguro que los carteles usan a menores para gran parte de su tráfico de drogas".

En 2009, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés) pidió que el New York Post despidiera a Delonas, que trabajaba allí. La polémica en ese entonces fue a raíz de una caricatura que según la asociación era racista y promovía la violencia contra el presidente Barack Obama.

El Post también se disculpó diciendo que no quería expresar racismo.

En 2013 el caricaturista dejó el Post.