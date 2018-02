(CNN Español) - Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la costa de México este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas in inglés).

