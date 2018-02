El histórico discurso de Nancy Pelosi rompió récords: habló durante más de 8 horas

(CNN) - La líder de la minoría, Nancy Pelosi, habló durante poco más de ocho horas para oponerse al acuerdo presupuestario para levantar los topes de gastos y evitar el cierre del gobierno, porque el plan no aborda los problemas de inmigración.

La oficina del Historiador de la Casa le dijo a CNN que el discurso de Pelosi es el más largo registrado en el piso de la Cámara, según sus registros.

Pelosi comenzó a hablar poco después de las 10 a.m. ET, y terminó el discurso un poco después de las 6:10 p.m. ET.

"He tenido el privilegio de leer los testimonios de los 'soñadores', todavía tengo más", dijo, recibiendo aplausos en la sala. "Le agradezco a todos ustedes".

Una fuente cercana al demócrata de California dijo a CNN que pensó en la idea de pasar la noche hablando durante horas en el piso de la Cámara. La fuente dijo que llevaba tacones de 10 centímetros mientras pronunciaba el discurso y solo bebió un sorbo de agua.

El acuerdo presupuestario, que fue propuesto por los líderes del Senado este miércoles, requerirá el apoyo demócrata para aprobar la Cámara, por lo que los comentarios del líder demócrata de la Cámara hacen que el futuro del plan no esté claro.

Pelosi dijo que se oponía al acuerdo de gastos porque no incluye una solución permanente para los inmigrantes indocumentados afectados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Pelosi compartió declaraciones de los destinatarios de DACA sobre ellos mismos y sus éxitos en los Estados Unidos.

El último discurso así de largo

Antes del discurso de Pelosi el miércoles, los comentarios más largos de un legislador vinieron del entonces líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, en 2009, en contra del límite máximo y la legislación comercial de los demócratas.

El discurso de aproximadamente una hora de Boehner fue para hacer una declaración política porque como líder minoritario tenía poco poder para mantener la legislación a la que se oponía.

El proyecto de ley para abordar las emisiones de dióxido de carbono pasó por un pequeño margen en la Cámara, pero murió en el Senado.

No hay filibusteros bajo las reglas de la Cámara, pero a los principales líderes se les permite un "tiempo de líder" ilimitado y no es raro que a Pelosi se le dé "un minuto", y se tome más de 20 minutos.