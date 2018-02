Kim Jong Un observa el desfile militar de tanques, tropas y misiles de Corea del Norte

(CNN) - Tropas, misiles y tanques llegaron el jueves a la histórica plaza Kim Il Sung de Corea del Norte en un esperado desfile de poderío militar en vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur.

Scroll for more content...

MIRA: La antorcha olímpica realiza un peculiar recorrido por las alturas en Corea del Sur

La exhibición coreografiada involucró a cientos de soldados marchando al unísono, aviones sobrevolando y cuatro de los misil más nuevos y sofisticados de Pyongyang, el Hwasong-15. El líder de Corea del Norte Kim Jong Un lo observó desde un balcón superior.

El desfile se celebra para conmemorar el día en que el abuelo de Kim, Kim Il Sung, formó el Ejército Popular de Corea, y se produjo cuando comenzaron las celebraciones en el Sur para los Juegos en la ciudad turística de Pyeongchang.

Kim y su esposa, Ri Sol Ju, llegaron en limusina y salieron a una alfombra roja. Kim llegó al desfile militar del año pasado de la misma manera, pero sin su esposa a su lado.

Vestido con un sombrero negro, el líder norcoreano habló desde el balcón, dirigiéndose a su gente sobre el flagelo del imperialismo y la necesidad de abordarlo.

Marching is again underway after Kim Jong Un's speech at the Army Day parade in #NorthKorea. The parade is taking place in Kim Il Sung square in the capital of Pyongyang. pic.twitter.com/JIw0Z8QaKV

— Josh Berlinger (@j_berlingerCNN) February 8, 2018

Kim declaró que el desfile militar mostraría al mundo que Corea del Norte "se ha convertido en una potencia militar de clase mundial".

"Mientras el imperialismo esté presente en la Tierra y continúe la política hostil de Estados Unidos contra Corea del Norte, la misión del Ejército Popular de Corea será la espada fuerte que protege al país y al pueblo, y la paz nunca podrá cambiar", dijo el líder norcoreano.

"La victoria final le corresponde a nuestro partido y a la gente que está sosteniendo las armas de fuego de la revolución", agregó Kim.

Después del discurso, lo que parecía ser un grupo de los últimos misiles balísticos de alcance intercontinental (ICBM) de Corea del Norte se colocaron encima de los lanzadores móviles. Sin embargo, los propios misiles pueden no ser viables; algunos creen que Pyongyang no dispara misiles por temor a un accidente.

MIRA: Hermana de Kim Jong Un se une a la delegación olímpica de Corea del Norte

A diferencia del desfile del año pasado, Corea del Norte no presentó al mundo ningún sistema de misiles nuevo.

"Este fue un desfile militar mucho más fundamentado en el sentido de que estos son sistemas reales que en realidad han probado", dijo Dave Schmerler, investigador asociado en el Centro Middlebury para Estudios Internacionales del Centro de Estudios de No Proliferación.

Un funcionario del Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo a CNN que, en comparación con el año pasado, el contenido y la escala del desfile "parecen haberse reducido".