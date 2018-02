Justin Timberlake rinde tributo a Prince en el Super Bowl

(CNN) – Justin Timberlake no decepcionó en la noche de este domingo, cuando presentó su show en el medio tiempo del Super Bowl.

El artista cantó una mezcla de sus grandes éxitos, incluyendo “Cry Me A River”, “Suit & Tie”, “SexyBack”, “Señorita”, “Mirrors” y “My Love”, además de otra canción en la que combinó sus producciones recientes, como su single de 2016 “Can not Stop The Feeling” y “Filthy”, la nueva canción de su último álbum Man of the Woods.

Pero, lo más destacado del espectáculo fue el cover que hizo de la canción "I Would Die 4 U”, de Prince. Timberlake cantó junto a una gran proyección en video del artista fallecido, que interpretaba la canción simultáneamente. Fue un homenaje a Prince, ya que el Super Bowl se jugó en la ciudad donde él nació: Minneapolis, Minnesota.

Sin embargo, algunos de los fanáticos de Prince se quejaron de la proyección en Twitter, citando una entrevista de Prince con Guitar World en 1998, en la que el cantante señaló que despreciaba el uso de hologramas. Y, aunque técnicamente no fue un holograma, eso no impidió que algunos criticaran a Timberlake.

Un usuario tuiteó: “El holograma de Prince habría vomitado sobre todo esto”.

Otro sostuvo: “No me importa que fuera un video sobre una pantalla y no un holograma. Usar a Prince después de muerto para agrandar a Justin Timberlake cuando Prince no sentía nada por Justin Timberlake en su vida. Mi**** de explotación”.

Durante el fin de semana se especuló que Timberlake podría incluir un holograma de Prince en su show de medio tiempo.

Pero la gran amiga y excolaboradora de Prince, Sheila E., sostuvo en Twitter antes del show para asegurarles a los fanáticos que había hablado con Timberlake y que él no tenía planes de usar un holograma.

“Familia hablé con Justin esta nocje y compartió unas sinceras palabras de respeto para los fanáticos de Prince. Anhelo ver lo que estoy segura será un show de medio tiempo espectacular. No hay holograma”.