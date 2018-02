Cinco grandes preguntas antes de que revelen el memo de Nunes sobre el FBI

(CNN) - Tras días de anticipación, se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le diga al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que quiere revelar un memorando escrito por miembros del Partido Republicano en el que culpan a miembros del FBI por la investigación de la trama rusa.

Los legisladores republicanos que han visto el memorando, extraído de fuentes clasificadas, dicen que el documento muestra cómo las autoridades policiales abusaron de las leyes de vigilancia al obtener una orden para espiar a Carter Page, asesor de política exterior de la campaña de Trump.

Christopher A. Wray, director del FBI, testifica ante el Comité de Seguridad Nacional y de Asuntos de Gobierno del Senado el 27 de septiembre de 2017. (Crédito: Ron Sachs/picture-alliance/dpa/AP Images)

Los seguidores de Trump creen que el episodio mostrará que el buró ha estado predispuesto todo el tiempo contra el presidente, creen que revela corrupción en la cúpula del FBI y que en última instancia arrojará dudas sobre la credibilidad de la investigación por parte del fiscal especial para la investigación rusa, Robert Mueller.

Los críticos dicen que no es otra cosa que un intento coordinado de Trump y sus aliados en el Capitolio para utilizar de manera selectiva información de inteligencia para difamar la investigación de Mueller y para darle un pretexto para despedir altos funcionarios que supervisan la investigación.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Trump y el director del FBI, Christopher Wray, sobre el memorándum ha arrastrado a la luz pública la tensión incesantemente hirviente entre la Casa Blanca y a las instituciones de seguridad nacional.

Trump atacó al liderazgo del FBI —liderado por un hombre que él mismo nombró— y al Departamento de Justicia con un tuit este viernes en la mañana.

"El alto liderazgo e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y contra los republicanos, algo que habría sido impensable hace solo un tiempo atrás. Rank & File son personas geniales", dijo el presidente.

Aquí tenemos cinco preguntas que podrían ser respondidas una vez el documento sea revelado.

¿Renunciará Christopher Wray?

Altos funcionarios de la Casa Blanca temen que el director del FBI, Christopher Wray, pueda renunciar si el memo es publicado, por su vehemencia y objeciones inusualmente públicas, según le dijeron a CNN múltiples fuentes con conocimiento de la situación.

Si eso llegara a ocurrir, Trump se vería forzado a sacar a su segundo director del FBI por diferencias políticas, luego de despedir a James Comey el año pasado.

Si Wray se retira, probablemente se basaría en que perdió la confianza del presidente que lo nombró, ya que sus consejos y alegatos habrían sido ignorados en un tema de seguridad nacional.

Otra razón para que él renuncie sería resaltar un intento de Trump de politizar al FBI y que esté haciendo de la principal agencia policial del país, encargada de mantener a los estadounidenses a salvo del terror, una institución corrupta.

¿Estará el memo a la altura de la publicación?

Después de días de grandes noticias, filtraciones y sugerencias de los legisladores que han visto el memo, debe haber alguna preocupación de que la publicación no tenga el impacto explosivo que esperan los aliados de Trump.

CNN reportó este jueves que Trump espera de que el documento pueda socavar la investigación de Mueller al revelar que la comunidad de inteligencia estaba atacándolo injustamente a él y a su campaña.

Otros republicanos tienen preocupaciones menos amplias pero significativas, argumentando que el memorando mostrará que los altos funcionarios del FBI se equivocaron.

Pero dadas las expectativas en torno al documento, entre otras cosas debido a las advertencias sobre su contenido por parte del FBI y los demócratas, deberá contener algunas deslumbrantes revelaciones para justificar la expectativa.

Si el factor sorpresa no está allí, podría desaparecer rápidamente como un problema político.

¿Afectaría el documento a Mueller o a Rosenstein?

Los demócratas creen que el memorando tiene un propósito: debilitar a Mueller.

"Siempre supusimos que su propósito era desacreditar la investigación de Mueller", le dijo a CNN el representante demócrata de Illinois, Mike Quigley, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara.

Otra teoría es que la publicación del memo pueda darles a los republicanos un pretexto para atacar y posiblemente sacar al subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, quien está supervisando la investigación de Mueller porque el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se recusó. Rosenstein renovó la orden contra Page, por lo que podría verse expuesto a los ataques de los aliados de Trump, a pesar de que parece haber estado simplemente haciendo su trabajo.

La investigación sobre si Trump obstruyó la justicia y sus ayudantes de campaña se confabularan con Rusia es un procedimiento legal. Pero su destino final terminará siendo una cuestión política, especialmente si Mueller encuentra una conducta que cree que merece ser referida al Congreso para posibles procedimientos de destitución.

¿Cuál es el daño a largo plazo?

Si bien las consecuencias políticas de la disputa por el memo pueden ser efímeras, el daño a largo plazo causado por el constante estado de guerra en algunas de las instituciones más críticas de la nación puede no serlo. Uno teme que la confianza del público en el FBI sea socavada por un presidente que ha dicho que su credibilidad está en "jirones".

El rol del Comité de Inteligencia de la Cámara, bajo el liderazgo del republicano de California Devin Nunes, aparentemente trabajando de la mano con la Casa Blanca contra el FBI y el Departamento de Justicia, plantea serias dudas sobre la separación constitucional de poderes y el papel del panel en la supervisión de las operaciones de inteligencia.

El enfrentamiento sobre el documento también genera nuevas dudas sobre si los republicanos de la Cámara de Representantes están dispuestos a tomar en serio cualquier recomendación final de Mueller y pedir cuentas al presidente si es necesario.