Reese Witherspoon tiene... ¿tres piernas? Esta portada de ‘Vanity Fair’ se robó el show

(CNN Español) – ¿Te imaginas cómo se vería Reese Witherspoon con tres piernas? ¿O la misma Oprah con tres manos? Pues la revista Vanity Fair tiene esas imágenes. Literalmente.

El problema es que son producto de un efecto visual o… un error de Photoshop. Y las redes sociales no lo están dejando pasar por alto.

MIRA: En esta foto hay una grave falla de Photoshop: ¿la puedes ver?

La famosa publicación lanzó su edición de Hollywood en línea este jueves con una portada en la que aparecen Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Robert De Niro, Jessica Chastain, Gal Gadot, Tom Hanks, Claire Foy, Harrison Ford, entre otros. Pero la imagen no se viralizó precisamente por el reparto estelar que la protagoniza.

El detalle que acaparó la atención –por no decir enloqueció– de internet es que Reese Witherspoon parece tener tres piernas. Dos de ellas están cruzadas, mientras parte de su cadera se recuesta sobre Oprah, y se observa una tercera totalmente recta, como si estuviera de pie.

La actriz tomó con un humor lo que muchos en redes sociales consideraron un error de Photoshop. Este miércoles, Witherspoon publicó en su cuenta de Twitter un mensaje ampliamente compartido: “Bueno… Creo que ahora ya todos los saben… Tengo 3 piernas. Espero que igual me puedan aceptar por lo que soy (nunca me voy a disculpar por acurrucarme con Oprah… si tienen la oportunidad, se los recomiendo mucho).

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. --( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY

— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 25, 2018

Y Oprah también agregó su tono de chiste a la conversación: “Yo acepto tus tres piernas si tú aceptas mi tercera mano”, le respondió vía Twitter.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand------------❤️

— Oprah Winfrey (@Oprah) January 25, 2018

Sí señores, Oprah tampoco salió ilesa de los estragos de Photoshop. En una imagen interna de la revista, conocimos su “tercera mano”. Una está en su cintura, otra sobre sus piernas y la tercera abrazando a Witherspoon. ¿Será esa revelación el motivo de la risa de la actriz?

La explicación de Vanity Fair

Antes la multitud de chistes y comentarios que produjeron las imágenes, Vanity Fair salió a dar su versión de la historia. Por supuesto, en redes sociales.

“Aunque nos hubiera encantado la exclusiva sobre las tres piernas de Reese Witherspoon, desafortunadamente es sólo el forro de su vestido”. Es decir, el forro es, de acuerdo a la revista, lo que hace que veamos la tercera pierna de la actriz.

As for @Oprah, how can we expect her to juggle it all with just two hands? ¯_(ツ)_/¯_/¯ (We are correcting this error​ online​.) https://t.co/QNd74YtSTz

— VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2018

Pero en el caso de Oprah, sí tuvieron que reconocer que fue un error de Photoshop. Aunque con humor. “Sobre Oprah, ¿cómo podemos esperar que lo maneje todo son solo dos manos? (Estamos corrigiendo este error en línea)”, escribieron.

Las reacciones en redes sociales

Ante la respuesta de Vanity Fair acerca de que corregirían el error, el productor de CNN Vaughn Sterling publicó en su cuenta de Twitter: “¿Por qué no simplemente publicar las fotografías reales? Es solo una idea”.

Why not just publish real photographs? Just a thought.

— Vaughn Sterling (@vplus) January 25, 2018

Oprah Winfrey tiene tres manos, Reese Witherspoon tiene tres piernas y Nicole Kidman se apoya en el aire. Sería gracioso si no hubiera miles de personas que ponen su vida en peligro al perseguir una quimera salida de burdos retoques fotográficos. #FelizFinde pic.twitter.com/3SujPycEjm

— Carmen Caesaris (@carmen_caesaris) January 26, 2018

Mientras, la mayoría de usuarios en internet se tomaron el tema con humor.

oprah has three hands & reese has three legs, and we are here for accepting them for who they are!! 2018 is all about LOVING OUR BODIES!! pic.twitter.com/TX7L2JIDno

— tyler oakley (@tyleroakley) January 25, 2018

“¡Oprah tiene tres manos y Reese tiene tres piernas y estamos aquí para aceptarlas por quienes son! 2018 es sobre AMAR NUESTROS CUERPOS”, publicó Tyler Oakley.

¿Qué clase de juego es este? El tuit dice "12 extraordinary stars" pero en la portada hay 13 personas y 27 piernas (Reese tiene 3. No, no es el vestido). pic.twitter.com/pJcpfR4KT9

— BoticaPop (@boticapop) January 26, 2018

Obviamente Oprah tiene tres manos, no puedes construir un imperio como el de ella con sólo dos manos. https://t.co/JM1vm0s8mI

— Fernanda Dudette (@Le_Dudette) January 26, 2018