Histórico: dos colombianos disputarán la final del Abierto de Australia

(CNN Español) - Dos colombianos hicieron historia este jueves al clasificar a la final del Abierto de Australia en la categoría parejas.

Los colombianosJuan Sebastián Cabal y Robert Farah vencieron a la pareja de hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan en Melbourne en dos sets de 7-6(1), 7-5, en un juego de más de dos horas, según la página web de la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP.

THEY'VE DONE IT!

The ---- duo are through to the final! @RobertFarah_/@juanscabal defeat Bob and Mike #Bryan 7-6(1) 7-5#AusOpen pic.twitter.com/nn9bHxgZQY

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Se convierten así en la primera pareja de colombianos en llegar a la final de un Grand Slam.

"Los cabezas de serie No. 11 en Melbourne Park acceden a su primera final de Grand Slam e hicieron historia para su país", referencia la página de la ATP. "Juan Sebastián y Robert se convierten en la primera pareja colombiana que accede a la final de un major".

La pareja de colombianos se enfrentará en la final a la dupla conformada por el croata Mate Pavic y el austriaco Oliver Marach, el próximo 27 de enero. Pavic y Marach son actuales subcampeones de Wimbledon, que en lo corrido de 2018 ya tienen 13 victorias y ninguna derrota, según la ATP.

Al celebrar la victoria, Farah le agradeció al público colombiano que estuvo en el estadio apoyándolos.

"Muchísimas gracias, y en verdad muchísimas gracias y en verdad mucho aguante, mucho aguante, gracias", dijo Farah en medio de aplausos de los asistentes.

Special mention to the ---- faithful in @RodLaverArena from @juanscabal and @RobertFarah_ following their stirring victory!#AusOpen pic.twitter.com/sUvA1BZu5p

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Esta es la segunda final de Grand Slam que enfrenta el caleño Juan Sebastián Cabal, de 31 años, quien en 2014 enfrentó, junto al argentino Eduardo Schwank, a la dupla de Daniel Nestor y Max Mirnyi en la final de dobles del Roland Garros. Cabal está en la posición 23 del ranking de dobles de la ATP.

"Estamos luchando por esto desde hace mucho tiempo. Es una gran experiencia que estamos tratando de disfrutar tanto como podamos", dijo Cabal al finalizar el juego.

VAMOSSSSSSS -------------------- GRACIAS TOTALES ------------ pic.twitter.com/t514MDarVg

— Juan Sebastian Cabal (@juanscabal) January 25, 2018

Esta será la primera final en Grand Slam para Robert Farah, quien ocupa la posición número 27 de dobles en la Asociación de Tenistas Profesionales.

Siiii!! Que felicidad! Gracias colombia!! #colombianpower #vamospormas #colsanitas https://t.co/p4r8DjYyDZ

— Robert farah (@RobertFarah_) January 25, 2018

"Toca que pase para saber qué significaría poder lograrlo, la verdad”, dijo Cabal citado por la página de la ATP. “La historia y los récords están para batirlos y siempre hay una primera vez. Dios quiera que podamos ser nosotros”.

Farah, quien recordó que se conoce con Cabal desde los 5 años y que son "como hermanos", dice que quiere dejar el nombre de Colombia en alto.

"Tenemos claro que queremos hacer las cosas juntos y llevar el nombre colombiano a lo más alto", dijo Farah.