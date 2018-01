Mascherano deja el Barcelona y va al fútbol chino: 5 cosas que debes saber

(CNN Español) - Javier Mascherano deja el FC Barcelona, el club al que perteneció por siete temporadas y media y para el que obtuvo 18 títulos. Su palmarés habla del protagonismo del argentino y lo especial que ha sido para él estar en el equipo catalán se refleja en sus declaraciones de despedida. "Cumplí un sueño y ahora es hora de despertar", ha dicho el defensa en el auditorio 1899, junto a sus compañeros de equipo y el presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

"La etapa aquí ha durado más de lo que yo pensaba, han sido siete años y medio espectaculares, con un vestuario increíble a nivel humano", continuó Javier Mascherano. La página web del club no ha ahorrado homenajes. En uno de sus videos, usando el número que Mascherano usó en su camiseta, enumeró las principales cualidades del argentino. Por si quedan dudas: compromiso, valentía, compañerismo, liderazgo, trabajo, entrega, sacrificio, personalidad, ejemplo, seguridad, sinceridad, carácter, inteligencia y éxito.

Javier Mascherano, que en junio de este año cumple 34 años, fichó por el Fortuna Hebei, de la primera división china. A continuación, cinco datos que debes conocer de 'Masche', su paso por el FC Barcelona y su futuro club.

El defensa argentino del Barcelona, ​​Javier Mascherano, asiste a su ceremonia de despedida.( LUIS GENE/AFP/Getty Images)

1. ¿Por qué se va del FC Barcelona?

Javier Mascherano ha sido claro, ser protagonista en el fútbol de élite es más complicado conforme pasan los años. Su rendimiento no es el mismo de antes y no tuvo problemas en decir que hacía tiempo que sentía que debía irse del cuadro catalán. "El paso del tiempo ha sido un indicador, iba perdiendo protagonismo y se me hacía cada vez más difícil", dijo el argentino en su despedida.

Detalló que quería terminar su relación con el FC Barcelona en armonía. "Busqué una solución para que quedáramos satisfechos para poner punto y final de la mejor forma posible el club y yo". Su pase al fútbol chino fue esa salida.

2. Números

Javier Mascherano llegó al FC Barcelona desde Liverpool inglés en 2010. Desde entonces ha conseguido 18 títulos con el FC Barcelona, según la página Transfermarkt:

4 Supercopas de España

4 Ligas

4 Copas del Rey

2 Champions League

2 Supercopas de Europa

2 Mundiales de clubes

El entrenador español del Barcelona Ernesto Valverde, el centrocampista español Andrés Iniesta, el delantero argentino Lionel Messi, el mediocampista español Sergio Busquets y el defensa español Gerard Pique aplauden al final de una ceremonia de despedida organizada por el club de fútbol para el defensa argentino Javier Mascherano. (Créditos: LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

Ha jugado 334 partidos con la camiseta del FC Barcelona.

Ha estado bajo el mando de 5 entrenadores: Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique y Ernesto Valverde.

Es el cuarto futbolista extranjero con más partidos jugados en el FC Barcelona. Le anteceden en la lista su compatriota Lionel Messi (primero), el holandés Phillip Cocu y el brasileño Dani Alves.

Javier Mascherano anotó un solo gol durante su permanencia en el FC Barcelona. Fue en abril del año pasado, de tiro penal, ante el Osasuna.

Debutó el 11 de septiembre de 2010 en un partido de la Liga Española. El rival: Hércules de Alicante. El estadio: Camp Nou.

Seis clubes han tenido a Javier Mascherano como futbolista profesional: River Plate (Argentina), Corinthians (Brasil), West Ham United (Inglaterra), FC Liverpool (Inglaterra), FC Barcelona y ahora el Fortuna Hebei (China).

3. Inicios

Javier Mascherano empezó su carrera profesional en el River Plate, uno de los dos equipos más populares de su país, Argentina. "River es mi casa, llegué ahí con 15 años y me formé como jugador y como persona", ha dicho 'El jefecito', como lo conocen sus amigos en el FC Barcelona.

'Masche' fue jugador profesional deRiver Plate del 2003 al 2005 antes de migrar al Corinthians de Brasil y jamás ha ocultado su amor por el club de Buenos Aires. "Siento un gran cariño por el club", ha dicho alguna vez.

4. Traspaso

"El capitán argentino Mascherano se unió a la felicidad de Hebei". Así presenta el Hebei China Fortune a Javier Mascherano, su más reciente contratación. Incluso ya le han puesto un nombre en chino: Ma Ying-jeou, que quiere decir "hermano pequeño".

No se han hecho oficiales el monto que el club chino ha tenido que pagar por contar con el seleccionado argentino. La prensa española especializada maneja cifras como 5,5 millones de euros hasta 10 millones de euros.

Josep Maria Bartomeu , presidente del FC Barcelona, y el defensa argentino Javier Mascherano posan con una foto enmarcada de Mascherano y los principales trofeos que ganó con el club de fútbol durante una ceremonia de despedida antes de su traspaso a China. (Créditos: LLUIS GENE / AFP / Getty Images)

5. El nuevo club de Mascherano

El Fortuna Hebei adoptó ese nombre en 2015, antes se llamaba Hebei Huaxia, y logró el ascenso a la Superliga de China, la máxima división de fútbol en ese país, en aquel mismo año.

Hoy en día, en el Fortuna Hebei se habla español. Javier Mascherano recibirá órdenes en ese idioma, toda vez que tendrá de entrenador al chileno Manuel Pellegrini. El equipo técnico del exentrenador del Real Madrid lo componen siete personas, cuatro de las cuales también hablan español: Rubén Cousillas, José Cabello y Vicente Valero.

En la cancha, Javier Mascherano también podrá hablar en su idioma materno. Su compatriota Ezequiel Lavezzi también es parte del equipo. El mediocampista llegó a China desde el PSG francés.