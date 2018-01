Estos son los nominados a los Razzies, los anti Oscar

(CNN) - La temporada de premios de Hollywood está en pleno apogeo, pero no se trata solo de honrar lo mejor del cine y la televisión.

Los Golden Raspberry Awards, también conocidos como los Razzies, son un evento de premios simulado para "honrar" a las peores películas del año y este lunes anunciaron las nominaciones para 2017.

Entre los guiños a la peor película estuvieron Baywatch, The Emoji Movie, The Mummy, Transformers: The Last Knight y Fifty Shades Darker.

Transformers lidera el camino como el mejor de los peores con nueve nominaciones. Transformers: Revenge of the Fallen ganó el Razzie para la peor película en 2009.

Katherine Heigl fue nominada en la categoría de peor actriz por su papel en Unforgettable. La estrella de Fifty Shades Darker, Dakota Johnson, Jennifer Lawrence por su actuación en mother! Emma Watson por The Circle y Tyler Perry por su papel como Madea en Boo 2! A Madea Halloween completan las nominaciones para la categoría.

La categoría de peor actor también está llena de estrellas: Tom Cruise fue nominado por su papel en The Mummy, Johnny Depp por Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales, Jamie Dornan por Fifty Shades Darker, Zac Efron por Baywatch y Mark Wahlberg por Daddy's Home 2 y Transformers: The Last Knight.

Los Razzies se otorgarán el 3 de marzo, un día antes de los Premios de la Academia.