Gobierno de EE.UU. sigue cerrado: el lunes habrá otra votación

(CNN) - El gobierno de EE.UU. ha estado cerrado durante casi 2 días completos luego de que los republicanos y demócratas no aprobaran un proyecto de ley que permitía la financiación de las operaciones del gobierno.

La votación clave sobre el avance del proyecto se llevará a cabo al mediodía del lunes, confirmó el senador Mitch McConnell.

Así, el gobierno seguirá cerrado un tercer día.

EL proyecto que van a votar al mediodía del lunes busca mantener abierto el gobierno por tres semanas más y extiende el programa de seguro de salud para niños durante seis años, retrasando los impuestos de Obamacare. Se necesitan 60 votos para superar una obstrucción de los demócratas.

Trump invocó la "opción nuclear"

La Casa Blanca llamó el domingo a los republicanos en el Senado de Estados Unidos a cambiar las reglas de la cámara para resolver el impasse del financiamiento mientras el gobierno continuaba en cierre parcial por segundo día.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó su llamado al líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell para que invoque la llamada opción nuclear y de ese modo elimine el bloqueo de los demócratas en esa cámara.

"Es grandioso ver lo fuerte que los republicanos están peleando por nuestro ejército y la seguridad en la frontera. Los demócratas solo quieren que los inmigrantes ilegales inunden nuestra nación sin revisión. Si el estancamiento continúa, los republicanos deberían ir al 51% (opción nuclear) y votar por un presupuesto real a largo plazo", tuiteó Trump.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018

Un portavoz de McConnell dijo en respuesta al tuit del presidente que la Conferencia Republicana en el Senado no apoya el cambio de la regla de los 60 votos, una reiteración de la ya señalada oposición del liderazgo republicano en el Senado a la medida que Trump ha pedido desde el año pasado.

Las reglas del Senado imponen un umbral de 60 votos para romper una obstrucción, y los republicanos en el Senado actualmente tienen una ligera mayoría de 51 votos, lo que significa que aunque puedan unir a sus miembros, necesitan otros nueve votos para finalizar el debate. La Casa Blanca pide que el Senado cambie sus reglas y mueva el umbral a una mayoría simple de 51 votos.

Eliminar el umbral de 60 votos para romper una obstrucción legislativa eliminaría poderes significativos del partido minoritario en el Senado, y en el pasado, los líderes partidistas han sido reacios ha hacerlo debido a las consecuencias que implicaría para su partido cuando vuelva a ser minoría.