Cierre parcial de gobierno de EE.UU. en el primer año de gobierno de Trump

(CNN) – El Congreso de EE.UU. no pudo aprobar una propuesta de financiamiento el Gobierno Federal de Estados Unidos. Así, desde medianoche, el gobierno entra en cierre parcial efectivo.

Scroll for more content...

Es la primera vez que hay un cierre de gobierno desde 2013 y el primer cierre en la época moderna con un Congreso y una Casa Blanca controlada por el mismo partido. La Casa Blanca culpó a los demócratas y los demócratas a los republicanos.

Esto ocurre en el momento en que se cumple el primer aniversario del gobierno de Donald Trump.

Los legisladores tenían un plazo similar el mes pasado, pero aprobaron una resolución de continuidad el pasado 21 de diciembre para mantener la financiación del gobierno por otro mes.

Los demócratas impulsaban una solución para los beneficiados del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación y seguridad fronteriza a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. También insistían en que dicha propuesta se abordara antes de la fecha límite del viernes.

Un cierre no significa que todas las agencias, programas y servicios financiados por el gobierno federal quedarán suspendidos. Cualquiera que trabaje para agencias y departamentos que se consideran no esenciales –incluidas las agencias que pagan préstamos a pequeñas empresas y procesan solicitudes de pasaportes– dejará de laborar hasta que el Congreso pueda ponerse de acuerdo sobre un proyecto de ley para el presupuesto federal.

El efecto de un cierre del gobierno en el balance del primer año de Trump

Los empleados en estos departamentos serán puestos en “licencia”. Durante anteriores cierres, todos los que se quedaron en casa recibieron pagos de forma retroactiva después de que se llegó a un acuerdo en Washington.

En el pico del cierre del gobierno durante 2013, cerca de 85.000 empleados quedaron en licencia cada día, según la Oficina de Gestión y Presupuesto.

Washington está roto

Pero, ¿qué es considerado esencial y no esencial?

El presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter la semana pasada que “los demócratas amenazarán con el ‘cierre’, pero lo que realmente están haciendo es clausurar nuestro Ejército, en el momento en que más lo necesitamos”.

Y, en la misma línea, este martes tuiteó: “Los demócratas quieren cerrar el gobierno por amnistía para todos y seguridad fronteriza. El mayor perdedor serán nuestro Ejército en creciente reconstrucción, en un momento en que lo necesitamos más que nunca. ¡Necesitamos un sistema de inmigración basado en el mérito, y lo necesitamos ahora! No más lotería peligrosa”.

The Democrats want to shut down the Government over Amnesty for all and Border Security. The biggest loser will be our rapidly rebuilding Military, at a time we need it more than ever. We need a merit based system of immigration, and we need it now! No more dangerous Lottery.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2018

El Ejército es considerado esencial y aún así deberá reportarse para el servicio. Sin embargo, las tropas, incluidas aquellas en combate, posiblemente no recibirán pagos durante el cierre. Además, muchos empleados civiles del Departamento de Defensa no estarán trabajando durante el cierre, como los instructores de las academias militares y los contratistas de mantenimiento.

El equipo del fiscal especial Robert Mueller sí seguirá operando, le dijo un portavoz del Departamento de Justicia a CNN. “Todos los empleados de la Oficina del Fiscal Especial son considerados exentos y continuarán sus operaciones en caso de una interrupción en las asignaciones”, indicó.

Pero si en tus planes de vacaciones estaba para visitar algún parque, zoológico o museo nacional, los encontrarás cerrados.

El cierre también afectar a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, lo que significa que si necesitas un permiso de arma de fuego, tendrás que esperar hasta que esta situación termine.

Los servicios esenciales –como la Seguridad Social, el control del tráfico aéreo y la Administración de Seguridad en el Transporte– seguirán contando con financiación, aún cuando algunos empleados de esas agencias no estén trabajando.

Y el Servicio Postal de Estados Unidos tampoco dejará de atender a los residentes: igual recibirás tu correspondencia.

Furia pero no fuego: el mundo está confundido tras el primer año de Trump en el poder

En cuanto a los miembros del Congreso, continuarán recibiendo sus pagos porque así está escrito en la ley.

El cierre afecta especialmente a los residentes de Washington. Como el presupuesto de capital de la nación proviene del Congreso, si ocurriera un cierre, los recolectores de basura también podrían quedar en licencia.

Daniella Diaz, Laura Jarrett y Ryan Browne contribuyeron a este informe.