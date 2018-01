The Wall Street Journal: Abogado de Trump pagó a estrella porno para no revelar encuentro sexual con el magnate

(CNN) - Apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, el abogado del presidente Donald Trump formó una Sociedad de responsabilidad limitada (o LLC por sus siglas en inglés) privada para pagar a una exestrella porno a cambio de no hablar públicamente sobre un supuesto encuentro sexual con el entonces candidato, informó el jueves The Wall Street Journal.

El diario The Wall Street Journal informó que el supuesto encuentro con Trump tuvo lugar en julio de 2006 después de un torneo de golf de famosos en Lake Tahoe.

La compañía, Essential Consultants LLC, fue supuestamente creada en Delaware, que ofrece un mayor nivel de privacidad a los dueños de negocios, por el abogado Michael Cohen, según el informe del diario, que cita registros corporativos y personas familiarizadas con el asunto.

The Wall Street Journal informó por primera vez la semana pasada que Cohen le había pagado a la exestrella del porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre el presunto encuentro. Luego de ese informe, Cohen dijo en un comunicado que Trump "niega vehementemente" cualquier encuentro entre los dos.

Además de Essential Consultants LLC, una persona familiarizada con el asunto le dijo a The Wall Street Journal que los alias se usaban para ocultar los nombres de las personas involucradas, incluida "Peggy Peterson", usado para nombrar a Daniels.

CNN no ha confirmado de manera independiente los informes de The Wall Street Journal, y Cohen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Estos rumores han circulado una y otra vez desde 2011", dijo Cohen en una declaración previa a CNN sobre el informe de la semana pasada. "El presidente Trump una vez más niega con vehemencia cualquier suceso, así como lo ha hecho la señorita Daniels".

En una declaración proporcionada por Cohen de Daniels, ella también llama al artículo "absolutamente falso".

"Mi relación con Donald Trump se limitó a algunas apariciones públicas y nada más", escribió en un comunicado fechado el 10 de enero. "Cuando conocí a Donald Trump, él fue amable, profesional y un caballero completo conmigo y con TODOS en mi presencia. Los rumores de que he recibido dinero para guardar silencio de Donald Trump son completamente falsos. Si realmente tuviera una relación con Donald Trump, créeme, no estarías leyendo esto en las noticias, estarías leyéndolo en mi libro. Pero el hecho es que estas historias no son ciertas".

CNN le pidió a Cohen, que había proporcionado la declaración de Daniels, su información de contacto, pero él no respondió.