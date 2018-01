Republicanos intentan evitar el cierre del Gobierno a medida que se acerca la fecha límite

(CNN) - Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están avanzando hacia una votación sobre una medida de gasto provisional este jueves para evitar un cierre, pero no está claro si hay suficientes votos republicanos o si los tuits del presidente Donald Trump podrían descarrilar sus esfuerzos.

El presidente de la Cámara, Paul Ryan y sus lugartenientes estaban contrarreloj y sus propias filas, mientras luchaban por bloquear los votos, y eso fue antes de que Trump tuiteara que una reautorización de seis años del Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) no debe incluirse en una medida a corto plazo.

"CHIP debe ser parte de una solución a largo plazo, no una extensión de 30 días o de corto plazo". Trump escribió en un tuit originalmente interpretado como menosprecio de la propuesta actual para mantener al gobierno financiado, aunque los republicanos del Congreso luego dijeron que el presidente estaba totalmente de acuerdo con ese plan.

Si el Congreso no envía un proyecto de ley al presidente que apruebe más dinero antes de la medianoche de este viernes, la mayoría de las agencias federales se verán obligadas a detener las operaciones. Los líderes republicanos en la Cámara no pueden contar con los demócratas que han dicho que no apoyarán un proyecto de ley de gastos a corto plazo si no incluye una solución para DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que vence en marzo. Eso dejó a Ryan buscando aprobar la ley de gastos con solo votos republicanos.

John Cornyn, un republicano de Texas, envió un tuit que fue visto como una respuesta al tuit de Trump, aclarando que la medida a corto plazo para mantener al gobierno incluye una reautorización de seis años.

"El paquete actual de resolución continua de la casa tiene una extensión de seis años de CHIP, no una extensión de 30 días", escribió Cornyn.

Ryan dijo en una conferencia de prensa el jueves que los esfuerzos para azotar la propuesta están "yendo bien" y que el tweet de Trump sobre CHIP no estaba causando "problemas para nada".

"Confío en que superaremos esto porque creo que los miembros entienden, por qué rayos queremos tener un cierre del gobierno, herir al ejército ... eso no beneficia a nadie", dijo Ryan, y agregó que habló con Trump más temprano en la mañana y que el presidente "apoya completamente" su plan.

El subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, Raj Shah, emitió una declaración presionando para mantener el financiamiento del gobierno y no mencionó a CHIP.

"El presidente apoya la resolución continua presentada en la Cámara", dijo Shah. "El Congreso debe hacer su trabajo y proporcionar fondos completos para nuestras tropas y militares con un límite de dos años. Sin embargo, cuando se negocie el acuerdo, el presidente quiere garantizar que se financien nuestra seguridad militar y nacional. Él no permitirá ser tomado como rehén por los demócratas".