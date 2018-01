Así es la rutina matutina de Donald Trump

(CNN Español) - Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la jornada comienza muy temprano: a las 5:30 de la mañana ya está de pie. No duerme mucho, apenas entre 4 y 5 horas. Alrededor de las 6 hace llamadas a colaboradores y legisladores. Y a las 8, a más tardar, ya está vistiendo su elegante traje oscuro.

Café, no gracias. Preferiblemente una Coca-Cola dietética. Así describen a CNN fuentes de la Casa Blanca un día cualquiera en la rutina del presidente número 45 de Estados Unidos.

Aprobó su primer examen físico, pero el Dr. Ronny Jackson, el médico de la Casa Blanca que le realizó las pruebas le recomendó perder un poco de peso en 2018. A sus 71 años, Donald Trump pesa 108 kilos. La meta, para Jackson, es perder entre 4 y 7 kilos. Pudiera ayudarle desarrollar una rutina de ejercicios regular, algo a lo cual el presidente no está acostumbrado.

De momento la rutina presidencial pareciera estar centrada principalmente en transformar Washington. Y, según describen funcionarios de la Casa Blanca, se siente más cómodo diseñando y aplicando sus estrategias desde su residencia privada, que se ha convertido en su verdadera oficina oval. Allí toma decisiones clave cada día, antes de iniciar su jornada oficial.

La rutina de su antecesor

Para Barack Obama, en cambio, estar en forma es fundamental. Reggie Love, quien fue entrenador personal de Obama entre 2010 y 2011 comentó a la revista Business Insider en una ocasión que para Obama la rutina de ejercicios era la forma de comenzar su día. Y lo ayudaba a mantener su mente ágil. Obama en esto pareciera ser muy disciplinado; en junio de 2014, mientras visitaba Polonia, un video mostrándole ejercitando en el gimnasio del hotel Marriott junto a otros huéspedes se hizo viral. Y generó diversas reacciones: unos le criticaron por su técnica, mientras que otros alabaron su intención de demostrar cuan importante es cuidar la salud a través del ejercicio.

Al igual que Donald Trump, tampoco necesitaba muchas horas de sueño. El diario The New York Times reportó en 2016 cómo Obama se mantenía activo luego de la medianoche. Enviaba correos, hacía llamadas telefónicas. Un ave nocturna, como dicen coloquialmente. 5 horas de sueño para él es suficiente. A las 7 de la mañana ya estaba listo el entonces presidente de Estados Unidos para iniciar su jornada.

Obama no se decanta por el café, pero las bebidas gaseosas no son lo suyo. De acuerdo a Business Insider, prefiere agua, jugo de naranja o té verde.

La Oficina Oval de Donald Trump

Contrario a la costumbre de muchos de sus antecesores, de llegar alrededor de las 9 de la mañana a la Oficina Oval, Trump no llega sino hasta alrededor del mediodía. Pero ya ha adelantado bastante sus actividades en otro lugar: en el cuarto amarillo oval, ubicado en el segundo piso de su residencia en la Casa Blanca.

Allí lee los titulares de periódicos como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y The Washington Times. Si quiere hacer llamadas usa cualquiera de sus múltiples líneas telefónicas: entre ellas su teléfono celular, desde donde también escribe sus polémicos tuits o la línea fija de la Casa Blanca. De fondo, durante las próximas tres horas, le acompañará el programa “Fox and Friends”.

Solo un grupo selecto de personal lo frecuenta en las mañanas en la sala Oval. Aquellos que él mismo ha convocado: John Kelly, el secretario general de la Casa Blanca; Dina Powell, colaboradora senior, su yerno Jared Kushner, Ivanka Trump y el director de comunicaciones, Hope Hicks. El consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster a veces se le une también.

Trump no es el primer presidente que convierte a la Sala Oval de la residencia presidencial en su oficina personal. Ya lo había hecho antes Franklin Delano Roosevelt. Fue allí donde se enteró del ataque en Pearl Harbor, según reseña el portal del Museo de la Casa Blanca.

Con información de Kaitlan Collins de CNN